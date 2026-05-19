 BMT rəsmisi qlobal mənzil böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq etdi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

BMT rəsmisi qlobal mənzil böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

Faiqə Məmmədova10:57 - Bu gün
BMT rəsmisi qlobal mənzil böhranı ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Həlləri Şəbəkəsinin direktoru Ceffri Saks bildirib ki, yaxın 25 il ərzində dünya üzrə şəhər əhalisinin sayı iki milyard nəfər artacaq.

1news.az-ın müxbiri xəbər verir ki, o, bu fikirləri Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən “Qlobal mənzil böhranı: çıxış yolu nədir?” adlı dialoqda səsləndirib.

Onun sözlərinə görə, bu məsələ yalnız qlobal struktur dəyişiklikləri kontekstində qiymətləndirilməlidir. Ekspert qeyd edib ki, hazırda dünyada demoqrafik reallıqlar ciddi şəkildə dəyişir və anlayışlar dəqiq şəkildə fərqləndirilməlidir.

“Dünyanın böyük hissəsi artıq şəhər əhalisinin artım pik həddinə çatıb. Bu şəraitdə əsas vəzifələr sürətlə artan əhalinin mənzillə təminatı deyil, mövcud yaşayış fondunun modernləşdirilməsi, gecəqondu məhəllələrinin aradan qaldırılması və şəhər mühitinin yaxşılaşdırılması olacaq”, - deyə ekspert vurğulayıb.

Bununla yanaşı, spiker bildirib ki, növbəti 25 ildə qlobal miqyasda şəhər əhalisinin təxminən iki milyard nəfər artacağı gözlənilir və bu artım əsasən Afrika və Cənubi Asiyanın payına düşəcək. Bu isə kütləvi demoqrafik artım və meqapolislərin formalaşacağı regionlarla, şəhər əhalisinin sabitləşdiyi və ya azaldığı regionların bir-birindən aydın şəkildə fərqləndirilməsini tələb edir.

Ceffri Saks qeyd edib ki, Afrikanın Saxaradan cənub bölgəsi xüsusi hal kimi qiymətləndirilməlidir:

“Gördüyümüz demək olar ki, bütün xəritələr Saxaradan cənubdakı Afrikanı unikal vəziyyət kimi göstərir. Bu, həm davam edən yoxsulluğun, həm də sürətli demoqrafik artımın göstəricisidir. Proqnozlara görə, Afrika əhalisi əsrin sonunadək hazırkı təxminən 1,4 milyard nəfərdən 2,5 milyarda yüksələcək”.

Onun sözlərinə görə, mənzil məsələsi daha mürəkkəb bir tənliyin tərkib hissəsidir. Əsas amillər yalnız bazardakı təkliflə deyil, həm də əhali artımı, gəlir səviyyəsi, məşğulluq imkanları, işçi qüvvəsinin ixtisası və şəhər məkanlarının planlaşdırılması ilə bağlıdır. Bu, həm sürətlə böyüyən şəhərlərə, həm də əhalisi sabitləşən və ya azalan şəhərlərə aiddir.

“Mən bu mürəkkəb çağırışlara sadə cavablar təqdim etdiyimi iddia etmirəm. Əsas fikrim ondan ibarətdir ki, biz vahid və eyni xarakterli qlobal mənzil böhranı ilə qarşılaşmırıq. Dünyanın müxtəlif bölgələrində tamamilə fərqli dinamika müşahidə olunur. Xüsusilə Afrikadakı problemlərə, eləcə də Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyada hələ də aktual olan, lakin fərqli xarakter daşıyan çağırışlara daha çox diqqət yetirməliyik”, - deyə BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Həlləri Şəbəkəsinin direktoru vurğulayıb.

Paylaş:
99

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

Siyasət

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Siyasət

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

Türkiyə Prezidenti: İnkişaf edən Türk dünyası məqsədimizdir

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

WUF13 çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhərsalma üzrə yüksəksəviyyəli dialoqu təşkil ediləcək

Son xəbərlər

Pakistan pavilyonu açıldı, Marriyam Nəvaz Şərif Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etdi

Bu gün, 14:29

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Bu gün, 14:15

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Bu gün, 13:58

Gələn həftə 5 gün qeyri-iş günüdür

Bu gün, 13:48

Pensiyalar bu tarixdə ÖDƏNİLƏCƏK

Bu gün, 13:32

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Bu gün, 13:13

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Bu gün, 13:10

KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO

Bu gün, 12:54

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:46

Elçin Allahverdiyev: Azərbaycan təhlükəsiz qayıdış üçün yeni təşəbbüs başladıb

Bu gün, 12:37

“190 ölkənin iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir”

Bu gün, 12:31

Kamaləddin Qafarov: “Bakının simasında qədimliklə müasirliyin harmoniyası aydın görünür”

Bu gün, 12:14

Üç yaşınadək uşaqları ilə birlikdə yaşayan məhkum qadınlarla görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Şuşanın iki kəndinə köç olacaq

Bu gün, 11:51

BMT rəsmisi: “Mənzil hüququ pozulan hər kəs bizə müraciət edə bilər”

Bu gün, 11:39

İspaniyada silahlı hücum: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 11:35

WUF13-də çağırış: “İnsan hüquqları olmadan mənzil siyasəti effektiv ola bilməz”

Bu gün, 11:27

Marqarita Qrin: “Şəhərlər yalnız hamı üçün əlçatan olduqda inklüziv ola bilər”

Bu gün, 11:16

Traktoru arxaya verərkən - Anasının ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər