KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO
Sosial mediada yayılan videolarda bir müştəri KFC Azərbaycan restoranlarından birində alınan toyuq məhsullarının çiy, qanlı və xoşagəlməz qoxulu olduğunu iddia edib.
Hadisə sosial mediada geniş müzakirələrə səbəb olub və Baku TV-nin bu məsələ ilə bağlı reportaj hazırlayıb. Materialda qeyd olunub ki, məsələ ilə bağlı KFC ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərinə baxmayaraq, şirkət hələ də mübahisəli mövzu ilə bağlı şərh verməyib.
"Biz bunu yedik, sonra uşaqlar xəstələndi", - deyə Bakı sakini bildirib, digəri isə fast food-a etibar etmədiyini vurğulayıb, çünki onun hazırlanmasında hansı növ ətdən istifadə edildiyini bilmir.
"Çiy və ya az bişmiş toyuq məhsulları hansı sağlamlıq riskləri yarada bilər? Ümumiyyətlə, ölkəyə idxal edilən beynəlxalq restoran şəbəkələrində istifadə olunan ət məhsulları üçün hansı standartlar tətbiq olunur və bu proses necə izlənilir?" Baku TV jurnalistləri bu suallara cavab axtarıblar.
Qida mütəxəssisi Seymur Qafarov bildirib ki, fast food restoranlarında satılan quş əti məhsulları bişirildikdən sonra iki saat ərzində istehlak edilməlidir: "Əgər məhsul bişirildikdən sonra quş ətinə xas olmayan xoşagəlməz bir qoxu yayırsa, bu, bir sıra təhlükəsizlik amillərinə əməl olunmadığını göstərir."
"Çiy toyuq səhv temperaturda saxlanılırsa, bakteriyalar çoxalmağa başlayır. Bu bakteriyalar ciddi sağlamlıq təhlükəsi yaradır. Toyuq tam bişmədikdə və ya bişirildikdən sonra uyğun olmayan müddət saxlanılırsa, zamanla patogen bakteriyalar da onun içində inkişaf edə bilər", - deyə tibb üzrə fəlsəfə doktoru Abbas Bağırov şərhində qeyd edir.
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) öz növbəsində qanuni tələblərə uyğun olaraq qida xidməti müəssisələrində planlı və plansız yoxlamalar apardığını qeyd edib. AQTA istehlakçıları ehtiyatlı olmağa və keyfiyyəti və təhlükəsizliyi şübhə altında olan məhsulları almaqdan çəkinməyə çağırıb. AQTA həmçinin mağazalarda məhsul seçərkən qablaşdırmaya və etiketlənməyə diqqət yetirməyin və müvafiq müşayiət sənədlərini tələb etməyin vacibliyini vurğulayıb.
AQTA qeyd edib ki, "İstehlakçılara alınan məhsullarda hər hansı uyğunsuzluq və ya şübhəli hallar barədə dərhal Agentliyin 1003 nömrəli çağrı mərkəzinə məlumat vermələri tövsiyə olunur".
"AQTA-nın sorğumuza cavabında iaşə müəssisələrində ümumi yoxlamalar və qida təhlükəsizliyi standartları qeyd olunub, lakin yayılan konkret videolar, vətəndaşların xam və qanlı məhsullarla bağlı şikayətləri və bu hadisələrlə bağlı hər hansı araşdırmaların aparılıb-aparılmaması ilə bağlı suallarımız cavabsız qalıb. Bu arada, bu, sadəcə adi narazılıq məsələsi deyil, əksinə, ictimai sağlamlığa potensial təhlükə yarada biləcək iddialardır. İctimaiyyət ümumi məlumat gözləmir, əksinə konkret faktlara əsaslanan aydın və şəffaf cavablar gözləyir", - Baku TV-nin reportajında qeyd olunub.