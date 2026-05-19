 WUF13-də çağırış: “İnsan hüquqları olmadan mənzil siyasəti effektiv ola bilməz” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

WUF13-də çağırış: “İnsan hüquqları olmadan mənzil siyasəti effektiv ola bilməz”

Faiqə Məmmədova11:27 - Bu gün
WUF13-də çağırış: “İnsan hüquqları olmadan mənzil siyasəti effektiv ola bilməz”

Beynəlxalq Yaşayış Mühiti Koalisiyasının prezidenti Qreys Çikumo-Mtonqa bildirib ki, mənzil böhranı hər keçən gün daha da dərinləşir.

1news.az-ın müxbiri xəbər verir ki, o, bu fikirləri Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) 13-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən “Qlobal mənzil böhranı: çıxış yolu nədir?” adlı dialoqda səsləndirib.

Onun sözlərinə görə, müasir dünya mürəkkəb qlobal geosiyasi vəziyyətin formalaşdırdığı çətin dövrdən keçir.

Qreys Çikumo-Mtonqa qeyd edib ki, hazırda mənzil, torpaq, əsas xidmətlər və ictimai nemətlərin özəlləşdirilməsi güclənir, lakin bu proses lazımi tənzimləmə ilə müşayiət olunmur. Bir çox xidmətlər investorların maraqlarına xidmət edən gəlir yönümlü sahələrə çevrilib, yerli icmaların ehtiyacları isə arxa plana keçir.

Eyni zamanda, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət məkanı daralır, hakimiyyət daha çox mərkəzləşir, siyasi qərarlar və institutlar korporativ maraqların təsiri altında formalaşır, yerli xalqların bilik və təcrübəsi isə diqqətdən kənarda qalır.

Qreys Çikumo-Mtonqa bildirib ki, 2026-cı ildə Beynəlxalq Yaşayış Mühiti Koalisiyası (HIC) və BMT-Habitat təşkilatı 50 illik yubileyini qeyd edəcək. Onun sözlərinə görə, bu yubiley mühüm sual doğurur:

“50 ildən sonra biz hələ də bu qədər dərin bərabərsizlikdən danışmalı oluruqmu? Əlbəttə ki, yox. Lakin bu proses bizə göstərir ki, mənzil böhranı yeni deyil - sadəcə hər gün daha da kəskinləşir”.

Spiker böhranı dərinləşdirən əsas maneələrdən də danışıb. Onun sözlərinə görə, əsas problemlərdən biri insanların maraqlarından daha çox gəlirliliyin üstün tutulmasıdır. Şəxsi sektorun torpaq istifadəsində dominant mövqeyə malik olması şəhərlərin gentifikasiyasına, yaşayış sahələrinin kommersiya zonalarına çevrilməsinə və insan hüquqlarının planlaşdırma prosesindən sıxışdırılmasına səbəb olur. Nəticədə isə ehtiyacları sistemli şəkildə nəzərə alınmayan “görünməz şəhər əhalisi” yaranır.

Qreys Çikumo-Mtonqa vurğulayıb ki, bunun nəticəsi olaraq məcburi köçürülmələrin sayı artır. İnsanlar iri inkişaf layihələri, iqlim fəlakətləri, silahlı münaqişələr, işğal və müharibələr səbəbindən evlərini itirirlər.

O əlavə edib ki, digər mühüm problem mənzilin maliyyə alətinə və kommersiya məhsuluna çevrilməsidir. Mənzil artıq sosial nemət deyil, investisiya aktivi kimi qiymətləndirilir. Bu isə qiymətlərin əlçatmaz hala gəlməsinə, qısamüddətli kirayə bazarının tənzimlənməməsinə və yaşayış fondunun turizm məqsədlərinə yönləndirilməsinə gətirib çıxarır.

Spiker qeyd edib ki, icmalar tərəfindən idarə olunan kollektiv mənzil həllərinə və yerli xalqların bilik sistemlərinə kifayət qədər dəstək verilmir. Ən ağır yük isə gender, irq, sosial status, yaş və fiziki imkanlar baxımından ayrı-seçkiliklə üzləşən həssas qrupların üzərinə düşür.

Çıxışının sonunda Qreys Çikumo-Mtonqa bildirib ki, mövcud müzakirələrdə əsas çatışmayan məqam insan hüquqları aspektidir.

Onun sözlərinə görə, hesabatlılıq mexanizmlərinə, hüquqi müdafiə vasitələrinə və kompensasiya sistemlərinə çıxışı təmin edən güclü hüquq-müdafiə bazası olmadan görülən tədbirlər tam effektiv ola bilməz:

“Mənzil siyasəti yalnız infrastruktur və ya bazar məsələsi deyil. Sonda bu məsələ ədalətlə bağlıdır”, - deyə o vurğulayıb.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

Siyasət

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Siyasət

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Ceyhun Bayramov ilə Seyid Abbas Əraqçi arasında telefon danışığı olub

Türkiyə Prezidenti: İnkişaf edən Türk dünyası məqsədimizdir

Deputat: Dövlət bu uşaqlara sahib çıxmalıdır

TDT-nin qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə Türküstan Bəyannaməsi imzalanıb

Son xəbərlər

Pakistan pavilyonu açıldı, Marriyam Nəvaz Şərif Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etdi

Bu gün, 14:29

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Bu gün, 14:15

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Bu gün, 13:58

Gələn həftə 5 gün qeyri-iş günüdür

Bu gün, 13:48

Pensiyalar bu tarixdə ÖDƏNİLƏCƏK

Bu gün, 13:32

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Bu gün, 13:13

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Bu gün, 13:10

KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO

Bu gün, 12:54

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:46

Elçin Allahverdiyev: Azərbaycan təhlükəsiz qayıdış üçün yeni təşəbbüs başladıb

Bu gün, 12:37

“190 ölkənin iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir”

Bu gün, 12:31

Kamaləddin Qafarov: “Bakının simasında qədimliklə müasirliyin harmoniyası aydın görünür”

Bu gün, 12:14

Üç yaşınadək uşaqları ilə birlikdə yaşayan məhkum qadınlarla görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Şuşanın iki kəndinə köç olacaq

Bu gün, 11:51

BMT rəsmisi: “Mənzil hüququ pozulan hər kəs bizə müraciət edə bilər”

Bu gün, 11:39

İspaniyada silahlı hücum: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 11:35

WUF13-də çağırış: “İnsan hüquqları olmadan mənzil siyasəti effektiv ola bilməz”

Bu gün, 11:27

Marqarita Qrin: “Şəhərlər yalnız hamı üçün əlçatan olduqda inklüziv ola bilər”

Bu gün, 11:16

Traktoru arxaya verərkən - Anasının ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər