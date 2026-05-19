Şuşanın iki kəndinə köç olacaq
Bu il Şuşanın Böyük qala və Kiçik Qaladərəsi kəndlərinə köç olacaq.
1news.az xəbər verir ki, bunu Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində Şuşa rayonunda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Şuşa şəhərinə bu il köç olmayacaq.
Xüsusi nümayəndə qeyd edib ki, Şuşanın Turşsu qəsəbəsində bu il bərpa və quruculuq işlərinə baxılacaq:
"Ümid edirik ki, gələn il bu qəsəbəyə köç olacaq.
Həmçinin, Daşaltı kəndi turizm kəndi kimi fəaliyyət göstərəcək, inşası bu il başlayacaq".
