 “190 ölkənin iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir” | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

“190 ölkənin iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir”

Oksana Orucova12:31 - Bu gün
“190 ölkənin iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir”

Xəbər verdiyimiz kimi, Bakıda keçirilən 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumu – WUF13 Azərbaycanın qlobal diplomatik və urban inkişaf gündəmində mövqeyini gücləndirən mühüm beynəlxalq platforma kimi qiymətləndirilir. BMT-nin İnsan Məskənləri Proqramı – UN-Habitat və Azərbaycan hökumətinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən forumda dünyanın 190-dan çox ölkəsindən nümayəndələr, şəhərsalma mütəxəssisləri, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri və ekspertlər iştirak ediblər.

Forumun açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxış edərək ölkənin son illərdə şəhərsalma və infrastruktur sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərin beynəlxalq miqyasda diqqət çəkdiyini bildirib. Dövlət başçısı xüsusilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” layihələrinin Azərbaycanın müasir inkişaf modelinin mühüm tərkib hissəsi olduğunu vurğulayıb. Prezident həmçinin qeyd edib ki, tarixi irsin qorunması ilə müasir şəhərsalma arasında balansın təmin edilməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı Fariz İsmayılzadə 1news.az-a açıqlamasında WUF13-ün Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. O bildirib:

“WUF13 Azərbaycan üçün təkcə beynəlxalq tədbir deyil, eyni zamanda ciddi diplomatik uğurdur. 190-dan çox ölkənin nümayəndəsinin Bakıya gəlməsi və birbaşa təmaslar qurması Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu daha da gücləndirir. Bu forum bizə imkan verir ki, Azərbaycanın şəhərsalma modelini, xüsusilə son illərdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən yenidənqurma və müasir urban layihələri beynəlxalq ictimaiyyətlə bölüşək. Bu təcrübə bir çox ölkələr üçün nümunə ola bilər”.

Fariz İsmayılzadə əlavə edib ki, Azərbaycanın şəhərsalma siyasətində əsas məqsəd yalnız infrastruktur quruculuğu deyil, həm də tarixi-mədəni irsin qorunması və müasir şəhər konsepsiyası ilə uzlaşdırılmasıdır:

“Biz həm tarixi şəhərlərimizin - Bakı, Gəncə, Şamaxı, Qəbələ, Şəki və Naxçıvanın qorunmasına, həm də onların müasir standartlara uyğun inkişafına xüsusi önəm veririk. Bu, Azərbaycanın şəhərsalma fəlsəfəsinin əsasını təşkil edir. Azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən layihələr, yeni şəhər planlaşdırılması və ağıllı infrastruktur modelləri Azərbaycanın gələcək inkişaf xəritəsini formalaşdırır. Biz bu təcrübəni paylaşmaqla qlobal şəhərsalma müzakirələrinə töhfə veririk”.

Deputat sonda vurğulayıb ki, WUF13 Azərbaycanın həm diplomatik nüfuzunu, həm də müasir və dayanıqlı şəhərsalma modelini dünyaya təqdim edən strateji əhəmiyyətli qlobal platforma kimi yadda qalır.

Oksana Orucova

Paylaş:
85

Aktual

Rəsmi

Dövlət başçısı “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO

Siyasət

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Siyasət

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Cəmiyyət

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Slovakiya Milli Şurasının sədri Zəfər parkını ziyarət edib - FOTO

WUF13 çərçivəsində Türk Dövlətləri Təşkilatının şəhərsalma üzrə yüksəksəviyyəli dialoqu təşkil ediləcək

Son xəbərlər

Pakistan pavilyonu açıldı, Marriyam Nəvaz Şərif Azərbaycan pavilyonunu ziyarət etdi

Bu gün, 14:29

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan 300 min məcburi köçkünü mənzillə təmin edib

Bu gün, 14:15

Hikmət Hacıyev: Azərbaycan WUF13 üçün ən uyğun məkanlardan biridir

Bu gün, 13:58

Gələn həftə 5 gün qeyri-iş günüdür

Bu gün, 13:48

Pensiyalar bu tarixdə ÖDƏNİLƏCƏK

Bu gün, 13:32

Ranya Şarşr: Şəhərsalma artıq həm də sülh quruculuğu məsələsidir

Bu gün, 13:13

Gülşən Rzayeva: Qarabağda aparılan bərpa işləri postmünaqişə ölkələri üçün model ola bilər

Bu gün, 13:10

KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO

Bu gün, 12:54

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:51

Külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 12:46

Elçin Allahverdiyev: Azərbaycan təhlükəsiz qayıdış üçün yeni təşəbbüs başladıb

Bu gün, 12:37

“190 ölkənin iştirakı Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun göstəricisidir”

Bu gün, 12:31

Kamaləddin Qafarov: “Bakının simasında qədimliklə müasirliyin harmoniyası aydın görünür”

Bu gün, 12:14

Üç yaşınadək uşaqları ilə birlikdə yaşayan məhkum qadınlarla görüş keçirilib

Bu gün, 12:01

Şuşanın iki kəndinə köç olacaq

Bu gün, 11:51

BMT rəsmisi: “Mənzil hüququ pozulan hər kəs bizə müraciət edə bilər”

Bu gün, 11:39

İspaniyada silahlı hücum: ölən və yaralananlar var

Bu gün, 11:35

WUF13-də çağırış: “İnsan hüquqları olmadan mənzil siyasəti effektiv ola bilməz”

Bu gün, 11:27

Marqarita Qrin: “Şəhərlər yalnız hamı üçün əlçatan olduqda inklüziv ola bilər”

Bu gün, 11:16

Traktoru arxaya verərkən - Anasının ölümünə səbəb oldu

Bu gün, 11:13
Bütün xəbərlər