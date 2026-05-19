İspaniyada silahlı hücum: ölən və yaralananlar var
İspaniyada baş verən silahlı hücum nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 4 nəfər isə yaralanıb.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə ölkənin Əndəlüs bölgəsində yerləşən El Ejido şəhərində qeydə alınıb.
Yerli mənbələrin məlumatına görə, silahlı insident zamanı açılan atəş nəticəsində iki nəfər hadisə yerində ölüb, dörd yaralı isə xəstəxanaya çatdırılıb.
Hücumun səbəbi və hadisəni törədən şəxslərlə bağlı araşdırma aparılır. Hüquq-mühafizə orqanları ərazidə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib.
