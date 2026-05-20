 Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır

15:37 - Bu gün
Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır

Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçəni piyadalaşdıracaq.

1news.az bu barədə agentliyə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq, Bakı şəhərində piyada zonalarının və dəhlizlərinin yaradılması davam etdirilir.

Bu yaxınlarda paytaxtın iki geniş piyada zonası olan Fəvvarələr meydanı və Qış Parkını optimal şəkildə birləşdirən İslam Səfərli küçəsi piyadalaşdırılaraq şəhər sakinləri və qonaqların ixtiyarına verilib. Rəğbətlə qarşılanan, müasir şəhərsalma prinsiplərinə tam uyğun olan bu laylihənin İslam Səfərli küçəsinə yaxın ərazilərdə davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

Belə ki, Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası Əlimərdan Topçubaşov, Lev Tolstoy, Yusif Məmmədəliyev, Rəsul Rza və Xaqani küçələrinin piyadalaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edib. Yaxın günlərdə istər yerli sakinlər, istərsə də qonaqlar üçün olduqca cəlbedici olan bu məkanlarla bağlı dünya təcrübəsinə əsaslanan layihənin icrasına başlanılacaq.

Xatırladaq ki, 19–20-ci əsrlərə aid tarixi tikililərin mövcud olduğu bu küçələr hazırda avtomobil sıxlığının mərkəzindədir. Sakinlər və şəhərimizin qonaqları avtomobil sıxlığı səbəbindən bu məkanlarda yerləşən tarixi abidələrlə tanış ola bilmirlər. Adıçəkilən küçələrdə səkilərin dar, piyada axınının isə çox olması səbəbindən ərazini faktiki olaraq avtomobilsiz hərəkət iştirakçıları geniş istifadə edir. Bütün bunları nəzərə alaraq, piyadalar arasında populyar olan bu ərazilərin tamamilə avtomobilsiz edilməsi nəzərdə tutulur.

Layihənin icrası nəticəsində İçərişəhərdən kənarda, Bakının mərkəzində yerləşən piyada küçələrinin ümumi uzunluğu ciddi şəkildə artacaq. Bununla da şəhər mərkəzinin piyada infrastrukturunun daha da inkişafı və genişləndirilməsi təmin ediləcək. Həmçinin Xaqani bağı və Fəvvarələr meydanından Qış parkına və Mərkəzi parka uzanan iki müstəqil piyada marşrutu formalaşacaq.

Piyadalaşdırılacaq küçələrin parklanma yerləri əlçatanlıq saxlanılmaqla kəsişən küçələrə köçürüləcək, əlavə yerlər təşkil ediləcək. Eyni zamanda, operativ və kommunal xidmət avtomobillərinin bu küçələrə daxil olması üçün şərait yaradılacaq.

Paylaş:
91

Aktual

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Siyasət

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Siyasət

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Siyasət

Şəfəq Mehrəliyeva: “Media infrastrukturla bağlı texniki müzakirələri insanyönümlü söhbətlərə çevirən əsas hərəkətverici ...

Cəmiyyət

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

WUF13 nəqliyyat xidmətləri artıq istifadəyə verilib

PAŞA Həyat Chenot Palace Gabala ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində müştərilərin sağlamlığına fokusunu gücləndirir

19 apreldə keçirilən imtahanların nəticələri elan olunub

Fasilələrlə yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə səfər edib - FOTO

Bu gün, 17:55

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:44

Dünya Bankı şəhər infrastrukturuna özəl investisiyaların cəlb edilməsini dəstəkləməyə hazırdır

Bu gün, 17:37

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Bu gün, 17:23

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Bu gün, 17:19

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Bu gün, 17:18

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

Bu gün, 17:16

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Bu gün, 17:05

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:05

WUF13-ə onlayn qeydiyyat bərpa edilib

Bu gün, 16:44

Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur

Bu gün, 16:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 16:30

ABB istiqrazlarına tələb bu dəfə təklifi 3 dəfə üstələdi!

Bu gün, 16:22

Əli Əsədov Tacikistanın Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 16:03

Baş prokuror Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 15:58

Magistratura imtahanında respublika birincisi o oldu - Foto

Bu gün, 15:52

Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır

Bu gün, 15:37

ECLAC: Yeni şəhər inkişaf modelinə ehtiyac var

Bu gün, 15:30

Azərbaycan və Gürcüstan arasında qatarla gediş-gəlişə icazə verilib

Bu gün, 15:11

Bakıdan Tbilisiyə qatarla 81 manata getmək mümkün olacaq

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər