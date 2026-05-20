13:43 - Bu gün
Qanunsuz tikililərə sənəd veriləcək? - Nazirdən açıqlama

"Qanunsuz tikililərə sadə amnistiya tətbiqi müəyyən dövrdə sosial problemlərin həllinə kömək edə bilər, lakin uzunmüddətli perspektivdə yeni qanunsuz tikintiləri təşviq etməklə əlavə risklər yarada bilər".

1news.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində keçirilən "Qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecəqonduların transformasiyası: dünya üçün mənzil təminatı" adlı dialoq sessiyasında deyib.

Nazir bildirib ki, 1991-ci ildə ölkə müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlət quruculuğu prosesi ilə bağlı ciddi çağırışlarla üzləşib:

"Bununla yanaşı, Azərbaycan ərazilərinin işğalı və qaçqın axını ölkəyə böyük təzyiq göstərirdi. Azərbaycanlıların Ermənistandan qaçqın düşməsi, eləcə də insanların işğal olunmuş ərazilərdən məcburi köçkün düşmələri vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Miqyası təsəvvür etmək üçün qeyd edim ki, 1994-cü ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1991-ci ildəki səviyyənin cəmi üçdə biri qədər idi. Təbii ki bu da əlavə sosial və iqtisadi təzyiqlər yaradırdı".

M.Cabbarov əlavə edib ki, sonrakı onillikdə əsasən iqtisadi çətinliklərdən qaynaqlanan ilk məcburi sosial miqrasiya dalğası da o vaxtkı vəziyyətə təsir göstərirdi:

"Bütün bunlar əhali artımı fonunda baş verirdi. Çünki müstəqillik əldə edilən dövrdə ölkə əhalisinin sayı təxminən 7 milyon nəfər olsa da, 25 il ərzində bu rəqəm 10 milyona çatdı. Yəni ümumi mənzərə belə idi: ölkə əhalisinin təxminən üçdə biri qaçqın və ya məcburi köçkün idi, əhali sürətlə artırdı və ölkə eyni zamanda ciddi sosial-iqtisadi problemlərlə üz-üzə qalırdı".

O müzakirə olunan mövzu ilə əlaqədar bildirib ki, müvafiq addımlar çoxmənzilli yaşayış binalarının qeydiyyatı və şəhərsalma standartlarına minimum səviyyədə cavab verən bəzi qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələri üçün müəyyən amnistiya mexanizmlərinin tətbiqini əhatə edib:

"Eyni zamanda, təcrübəmiz göstərdi ki, leqallaşdırma məsələsinə çox ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Çünki qanunsuz tikililərə sadə amnistiya tətbiqi müəyyən dövrdə sosial problemlərin həllinə kömək edə bilər, lakin uzunmüddətli perspektivdə yeni qanunsuz tikintiləri təşviq etməklə əlavə risklər yarada bilər. Bu isə kənd təsərrüfatı torpaqlarına, meşə sahələrinə, su ehtiyatlarına və mühüm infrastruktur zonalarına təzyiqin artmasına səbəb ola bilər".

