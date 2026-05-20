 UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

17:05 - Bu gün
UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb.

1news.az xəbər verir ki, bunu BMT-nin Səhralaşma ilə Mübarizə Konvensiyası (UNCCD) üzrə Kommunikasiya, Xarici Əlaqələr və Tərəfdaşlıq şöbəsinin rəhbəri Xenya Skanlon Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sesssiyası (WUF13) çərçivəsində təşkil olunmuş "İqlim cəbhələrindən hekayələr" adlı tədbirdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, son illərdə quraqlıq intensivləşib: "Kollektiv şəkildə gələcəyimiz həqiqətən də daha isti, daha quru və təbii ki, daha çox urbanizasiyalaşmış (şəhərləşmiş) olacaq. Amazonun ötən il bizim konvensiyanın hazırladığı qlobal quraqlıq ocaqları siyahısında olmasını görmək həqiqətən təəccüblü və həm də həyəcanverici idi. Amazon bölgəsi, Braziliya quraqlıq və quraqlıq şəraitinin (aridliyin) təsirləri ilə getdikcə daha çox üzləşir".

Paylaş:
79

Aktual

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Siyasət

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Siyasət

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Siyasət

Şəfəq Mehrəliyeva: “Media infrastrukturla bağlı texniki müzakirələri insanyönümlü söhbətlərə çevirən əsas hərəkətverici ...

Cəmiyyət

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Füzulidə I Qarabağ müharibəsinin daha iki itkin-şəhidi dəfn edilib - YENİLƏNİB

PAŞA Həyat Chenot Palace Gabala ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində müştərilərin sağlamlığına fokusunu gücləndirir

Növbəti köç karvanı Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə səfər edib - FOTO

Bu gün, 17:55

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:44

Dünya Bankı şəhər infrastrukturuna özəl investisiyaların cəlb edilməsini dəstəkləməyə hazırdır

Bu gün, 17:37

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Bu gün, 17:23

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Bu gün, 17:19

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Bu gün, 17:18

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

Bu gün, 17:16

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Bu gün, 17:05

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:05

WUF13-ə onlayn qeydiyyat bərpa edilib

Bu gün, 16:44

Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur

Bu gün, 16:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 16:30

ABB istiqrazlarına tələb bu dəfə təklifi 3 dəfə üstələdi!

Bu gün, 16:22

Əli Əsədov Tacikistanın Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 16:03

Baş prokuror Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 15:58

Magistratura imtahanında respublika birincisi o oldu - Foto

Bu gün, 15:52

Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır

Bu gün, 15:37

ECLAC: Yeni şəhər inkişaf modelinə ehtiyac var

Bu gün, 15:30

Azərbaycan və Gürcüstan arasında qatarla gediş-gəlişə icazə verilib

Bu gün, 15:11

Bakıdan Tbilisiyə qatarla 81 manata getmək mümkün olacaq

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər