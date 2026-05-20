 Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

17:05 - Bu gün
Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Türkiyə Respublikasında tutularaq Azərbaycana ekstradisiya edilib.

Bu barədə 1news.az-a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, nazirlik tərəfindən xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə beynəlxalq axtarışa verilmiş, cinayət törədilməsində ittiham olunan şəxslərin tutularaq ölkəmizə gətirilməsi ilə bağlı səmərəli əməkdaşlıq tədbirləri davam etdirilir.

İnterpolun Azərbaycan Respublikasındakı Milli Mərkəzi Bürosu tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilən və yeri Türkiyə Respublikasında müəyyən edilən daha bir şəxsin mayın 20-də Nazirlik tərəfindən Azərbaycana ekstradisiyası həyata keçirilib.

Belə ki, 2020-ci ildə mütəşəkkil dəstə halında külli miqdarda narkotik vasitələri, psixotrop maddələri və narkotik vasitələrə və ya psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən maddələri satmaq məqsədilə qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən kənar daşınmasını həyata keçirməkdə (Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206.4, 234.4.1, 234.4.3, 240.3.1 və 240.3.2-ci maddələri) ittiham edilmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Babayev Səbutər Adil oğlunun yeri Türkiyə Respublikasında müəyyən olunub və o, həbs edilib.

Baş Prokurorluğun sorğusu və beynəlxalq prosedurlara uyğun tələb olunan sənədlərin təqdimatından, habelə aparılan danışıqlardan sonra həmin şəxsin Azərbaycana ekstradisiyası ilə bağlı razılıq əldə olunub. Bu da öz növbəsində dövlətimizin beynəlxalq aləmdə mövcud olan nüfuzunu və Türkiyə Respublikasının ölkəmiz üçün etibarlı tərəfdaş olmasını bir daha təsdiq edir.

Babayev Səbutər Adil oğlu Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq baş idarəsinin və Nazirliyin Penitensiar xidmətinin məsul əməkdaşları tərəfindən Türkiyə Respublikasının Antalya şəhərindən ölkəmizə gətirilib və məhkəmənin həbs qərarına əsasən müvafiq istintaq təcridaxanasına yerləşdirilib.

Nazirlik tərəfindən bu sahədə lazımi tədbirlər davam etdirilir.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Siyasət

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Siyasət

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Siyasət

Şəfəq Mehrəliyeva: “Media infrastrukturla bağlı texniki müzakirələri insanyönümlü söhbətlərə çevirən əsas hərəkətverici ...

Cəmiyyət

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edir - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

Magistraturaya qəbul imtahanının ikinci cəhdi keçirilib - YENİLƏNİB

19 apreldə keçirilən imtahanların nəticələri elan olunub

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə səfər edib - FOTO

Bu gün, 17:55

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:44

Dünya Bankı şəhər infrastrukturuna özəl investisiyaların cəlb edilməsini dəstəkləməyə hazırdır

Bu gün, 17:37

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Bu gün, 17:23

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Bu gün, 17:19

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Bu gün, 17:18

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

Bu gün, 17:16

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Bu gün, 17:05

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:05

WUF13-ə onlayn qeydiyyat bərpa edilib

Bu gün, 16:44

Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur

Bu gün, 16:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 16:30

ABB istiqrazlarına tələb bu dəfə təklifi 3 dəfə üstələdi!

Bu gün, 16:22

Əli Əsədov Tacikistanın Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 16:03

Baş prokuror Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 15:58

Magistratura imtahanında respublika birincisi o oldu - Foto

Bu gün, 15:52

Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır

Bu gün, 15:37

ECLAC: Yeni şəhər inkişaf modelinə ehtiyac var

Bu gün, 15:30

Azərbaycan və Gürcüstan arasında qatarla gediş-gəlişə icazə verilib

Bu gün, 15:11

Bakıdan Tbilisiyə qatarla 81 manata getmək mümkün olacaq

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər