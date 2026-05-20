 Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur

16:37 - Bu gün
Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur

Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Braziliya Şəhərlər Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Antonio Da Costa e Silva Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində təşkil olunmuş "İqlim cəbhələrindən hekayələr" adlı tədbirdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, Amazon hövzəsinin əhalisinin 77 %-i şəhərlərdə yaşayır: "Onların bəziləri Belen və Manaus nümunəsində olduğu kimi kifayət qədər böyük şəhərlərdir. Və təəccüblü deyil ki, bütün Latın Amerikasında mövcud olan və Amazon bölgəsində də şübhəsiz ki, istisna təşkil etməyən urbanizasiya problemləri ucbatından, Braziliyada ən çox gecəqondu faizinə sahib şəhərlərdən bəziləri məhz Amazon bölgəsində yerləşir. ​Belen şəhərindəki yaşayış sahələrində əhalinin 57 %-i gecəqondularda yaşayır. Və düşünürəm ki, Manaus da ondan çox geridə qalmır - əhalinin 55,8 %-ni təşkil edir. Daha sonra, Amazon bölgəsində yerləşən digər iki şəhərdə də gecəqonduların faizi yüksəkdir: Santarem şəhərində təxminən 30 %, Makapada isə təxminən 27 %-dir. ​Gördüyünüz kimi, Amazon bölgəsində bərabərsizlik və həssaslıq (müdafiəsizlik) yanaşı addımlayır. Və biz urbanizasiya, inklüzivlik və həssaslıq məsələlərini həll etmədən davamlı Amazon bölgəsindən danışa bilmərik".

Paylaş:
89

Aktual

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Siyasət

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Siyasət

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Siyasət

Şəfəq Mehrəliyeva: “Media infrastrukturla bağlı texniki müzakirələri insanyönümlü söhbətlərə çevirən əsas hərəkətverici ...

Siyasət

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə səfər edib - FOTO

Dünya Bankı şəhər infrastrukturuna özəl investisiyaların cəlb edilməsini dəstəkləməyə hazırdır

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

KFC Azərbaycan qalmaqal mərkəzində: Müştəri çiy ətdən şikayət edir - VİDEO

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu WUF13 dövründə gücləndirilmiş əməliyyat rejimində fəaliyyət göstərəcək

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Fərid Əhmədov pakistanlı həmkarı ilə hüquqi əməkdaşlığı müzakirə edib

Son xəbərlər

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə səfər edib - FOTO

Bu gün, 17:55

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:44

Dünya Bankı şəhər infrastrukturuna özəl investisiyaların cəlb edilməsini dəstəkləməyə hazırdır

Bu gün, 17:37

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Bu gün, 17:23

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Bu gün, 17:19

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Bu gün, 17:18

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

Bu gün, 17:16

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Bu gün, 17:05

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:05

WUF13-ə onlayn qeydiyyat bərpa edilib

Bu gün, 16:44

Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur

Bu gün, 16:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 16:30

ABB istiqrazlarına tələb bu dəfə təklifi 3 dəfə üstələdi!

Bu gün, 16:22

Əli Əsədov Tacikistanın Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 16:03

Baş prokuror Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 15:58

Magistratura imtahanında respublika birincisi o oldu - Foto

Bu gün, 15:52

Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır

Bu gün, 15:37

ECLAC: Yeni şəhər inkişaf modelinə ehtiyac var

Bu gün, 15:30

Azərbaycan və Gürcüstan arasında qatarla gediş-gəlişə icazə verilib

Bu gün, 15:11

Bakıdan Tbilisiyə qatarla 81 manata getmək mümkün olacaq

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər