Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir
Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində mina təhlükəsi səbəbindən bərpa işlərinin templəri üçün ciddi məhdudiyyətlər qalmaqdadır.
1news.az report-a istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev Bakıda keçirilən WUF13 çərçivəsində "Dirçəliş və urbisid: dayanıqlı şəhər inkişafı və dayanıqlı icmalar" mövzusuna həsr olunmuş tədbirdə çıxış edərkən bildirib.
80