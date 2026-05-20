 Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

16:30 - Bu gün
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

26 may saat 18:00-dan etibarən 2025-2026-cı tədris ilinin ikinci yarımili üzrə şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi müvəqqəti dayandırılacaq.

Bu barədə 1news.az-a Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 5 iyun 2026-cı il saat 15:00-a qədər təsdiqlənmiş sorğular üzrə tələb olunan müvafiq sənədlər ümumi təhsil müəssisələrinə təqdim edilməlidir. Göstərilən tarixədək tamamlanmayan sorğular və növbələr sistem tərəfindən avtomatik olaraq ləğv ediləcək.

Paylaş:
82

Aktual

Rəsmi

Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

Siyasət

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Siyasət

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Siyasət

Şəfəq Mehrəliyeva: “Media infrastrukturla bağlı texniki müzakirələri insanyönümlü söhbətlərə çevirən əsas hərəkətverici ...

Cəmiyyət

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycandan tranzit keçməklə Ermənistana buğda göndərilib - YENİLƏNİB

"Binəqədi, Qaraçuxur, Yeni Yasamalda metro tiksək, vətəndaşlar mərkəzə gəlməyə çalışacaq"

Qobustanda magistral yolda çökmə olub, sürücülər alternativ yoldan istifadə edir

Sabunçudakı sexdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi Türkiyəyə səfər edib - FOTO

Bu gün, 17:55

Görünüş məsafəsi kəskin azalacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:44

Dünya Bankı şəhər infrastrukturuna özəl investisiyaların cəlb edilməsini dəstəkləməyə hazırdır

Bu gün, 17:37

Fərid Şəfiyev: “Azərbaycan ərazisində urbisidin miqyası Livan kimi bir ölkənin ölçüləri ilə müqayisə oluna bilər”

Bu gün, 17:23

Bakı-Tbilisi qatarında plaskart vaqonlar olmayacaq

Bu gün, 17:19

Vüsal Hüseynov: “Miqrasiya və şəhərsalma siyasətləri bir-birini tamamlamalıdır”

Bu gün, 17:18

Hacıyev: Minalar azad olunmuş ərazilərdə bərpa prosesini çətinləşdirir

Bu gün, 17:16

UNCCD: 2000-ci ildən qlobal quraqlıq təxminən 33 % artıb

Bu gün, 17:05

Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 17:05

WUF13-ə onlayn qeydiyyat bərpa edilib

Bu gün, 16:44

Braziliya rəsmisi: Amazon hövzəsində urbanizasiya narahatlıq doğurur

Bu gün, 16:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi müvəqqəti dayandırılacaq

Bu gün, 16:30

ABB istiqrazlarına tələb bu dəfə təklifi 3 dəfə üstələdi!

Bu gün, 16:22

Əli Əsədov Tacikistanın Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

Bu gün, 16:03

Baş prokuror Xankəndi şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Bu gün, 15:58

Magistratura imtahanında respublika birincisi o oldu - Foto

Bu gün, 15:52

Bakıda daha bir neçə mərkəzi küçə piyadalaşdırılır

Bu gün, 15:37

ECLAC: Yeni şəhər inkişaf modelinə ehtiyac var

Bu gün, 15:30

Azərbaycan və Gürcüstan arasında qatarla gediş-gəlişə icazə verilib

Bu gün, 15:11

Bakıdan Tbilisiyə qatarla 81 manata getmək mümkün olacaq

Bu gün, 15:02
Bütün xəbərlər