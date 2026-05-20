Lənkəranın bu ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq

Lənkəranın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərişıq” məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bu gün Lənkəran Elektrik Şəbəkəsinin (EŞ) ərazisində 110/35/10 kV-luq “Lənkəran-2” yarımstansiyasından çıxan 10 kV-luq 3 və 12 saylı hava xətlərində təmir işləri aparılacaq.
Bununla əlaqədar olaraq saat 10:00-dan 13:00-dək Sütəmurdov, Velədi, saat 14:00-dan 16:00-dək Digah və Şiləvar kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilər daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
