Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) 13-cü sessiyasının dördüncü günü başlayıb
Bu gün Bakıda Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) 13-cü sessiyasının dördüncü günü öz işinə başlayıb.
1news.az xəbər verir ki, forumun bugünkü proqramı çərçivəsində müxtəlif aktual mövzular üzrə müzakirələr aparılacaq, həmçinin mövcud urbanizasiya problemlərinin həlli yolları təqdim olunacaq.
Xatırladaq ki, “Hər kəs üçün mənzil: təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məntəqələri” mövzusuna həsr olunan genişmiqyaslı forum mayın 17-də start götürüb və mayın 22-dək davam edəcək.
