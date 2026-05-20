 AYNA: WUF13 çərçivəsində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

AYNA: WUF13 çərçivəsində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

09:30 - Bu gün
AYNA: WUF13 çərçivəsində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) çərçivəsində Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) qonaqların və tədbir iştirakçılarının "Neoplan" markalı və elektrikli avtobuslarla rahat, fasiləsiz və təhlükəsiz daşınması təmin edilir.

Bu barədə 1news.az-a AYNA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, forumda iştirak üçün Azərbaycana gələn qonaqların daşınması Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan həyata keçirilir. WUF13 çərçivəsində ümumilikdə 9 HUB, 2 son məntəqə və 67-dən çox aralıq dayanacaq fəaliyyət göstərir.

Forumun keçirildiyi 3 gün ərzində (17-19 may tarixinlərində) HUB-lar və tədbir məkanı arasında avtobuslarla 3 260 səfər yerinə yetirilib və 56 858 sərnişin daşınıb.

Ümumilikdə isə tədbirlə bağlı daşımalar başlayandan (12-19 may tarixlərində) hava limanı, HUB-lar və tədbir məkanı arasında avtobuslarla 5 555 səfər yerinə yetirilib və 68 263 sərnişin daşınıb. Daşımalara ümumilikdə 180 avtobus cəlb olunub.

Qeyd edək ki, sözügedən marşrutların idarə olunması və nəqliyyat əməliyyatlarının icrası AYNA-nın Monitorinq Mərkəzi tərəfindən 24/7 rejimində izlənilir. Nəqliyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün sürücü və idarə heyəti də daxil olmaqla 1500-ə yaxın əməkdaş prosesə cəlb olunub.

Paylaş:
81

Aktual

Siyasət

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Siyasət

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Mavriki Prezidenti İçərişəhərlə tanış olub

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

“Şəhərlər təhlükəsizlik məkanı olmalıdır” – Bahar Muradova WUF13-də çıxış edib

Fərid Əhmədov pakistanlı həmkarı ilə hüquqi əməkdaşlığı müzakirə edib

İyun ayında Bakıda Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyinə həsr edilən Türk dünyası həftəsi keçiriləcək

İlham Əliyev: Bu gün Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal proseslərdə rolu və mövqeyi güclənir

Son xəbərlər

Qəbələdə fəaliyyət göstərən maye qazdoldurma məntəqəsi bağlanıb - VİDEO

Bu gün, 11:56

“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu

Bu gün, 11:53

Filippində hərbi təlim təyyarəsi qəzaya uğradı

Bu gün, 11:38

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Bu gün, 11:31

Mavriki Prezidenti İçərişəhərlə tanış olub

Bu gün, 11:28

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Bu gün, 11:27

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 11:17

Vüqar Bayramov Avropa Liqasında Azərbaycan yığmasının kapitanı olacaq

Bu gün, 11:11

AZPROMO rəhbəri ağıllı şəhərsalma idarəçiliyinin əsas tələblərini açıqlayıb

Bu gün, 11:07

Anaklaudiya Rossbax şəhər transformasiyasının üç əsas sütununu açıqlayıb: tanınma, inteqrasiya və maliyyə

Bu gün, 10:59

Yeniyetmə qız 16-cı mərtəbədən yıxılıb öldü

Bu gün, 10:50

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:42

Mikayıl Cabbarov: “Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı böyük şəhərlərdə mənzil sektoruna təzyiqi azaldır”

Bu gün, 10:41

Anaklaudiya Rossbax: “Dünyada təxminən bir milyard insan qeyri-formal yaşayış məntəqələrində yaşayır”

Bu gün, 10:27

Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Kamerunu təbrik edib

Bu gün, 10:17

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:15

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Bu gün, 10:06

Azərbaycanla Keniya arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 09:47

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:30

AYNA: WUF13 çərçivəsində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər