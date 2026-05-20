 Bu ölkədə əl sıxmaq qadağan edildi | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Bu ölkədə əl sıxmaq qadağan edildi

09:22 - Bu gün
Bu ölkədə əl sıxmaq qadağan edildi

Uqandanın Səhiyyə Nazirliyi epidemioloji baxımdan təhlükəli hesab edilən əl ilə salamlaşma və digər təmas üsullarına müvəqqəti qadağa qoyub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə "Nile Post” nəşri məlumat yayıb.

Xatırladaq ki, mayın 17-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Konqo Demokratik Respublikası (KDR) və Uqandada Ebola virusunun yayılmasını fövqəladə vəziyyət kimi qiymətləndirib.

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Afrikadakı Ebola epidemiyası ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edərək, virusun qitənin hüdudlarından kənara çıxa biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Konqo Demokratik Respublikasının rəsmi nümayəndəsi Patrik Muyayya bu gün səhər saatlarında ölkədə 435 şübhəli Ebola halının qeydə alındığını açıqlayıb. O, vətəndaşları profilaktika tədbirlərinə ciddi riayət etməyə və sakitliyi qorumağa çağırıb. Uqandada isə indiyədək 2 yoluxma faktı təsdiqlənib.

İlkin məlumatlara görə, hazırkı Ebola epidemiyası nəticəsində dünyasını dəyişənlərin sayı 131-ə çatıb.

Paylaş:
98

Aktual

Siyasət

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Siyasət

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Siyasət

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Dünya

Filippində hərbi təlim təyyarəsi qəzaya uğradı

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu ölkədə əl sıxmaq qadağan edildi

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Yaponiyada 6,7 bal gücündə zəlzələ baş verdi

“Kurtlar vadisi”nin “Çakır”ı xəstəxanaya yerləşdirilib

Pakistanda bazarda partlayış: Ölən və yaralananlar var

"Eurovision 2027" Sofiyada keçiriləcək

Son xəbərlər

Qəbələdə fəaliyyət göstərən maye qazdoldurma məntəqəsi bağlanıb - VİDEO

Bu gün, 11:56

“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu

Bu gün, 11:53

Filippində hərbi təlim təyyarəsi qəzaya uğradı

Bu gün, 11:38

Ağakərim Səmədzadə: “Azərbaycan və Türkiyə Cəbrayılda birgə tingçilik mərkəzi yaradıblar”

Bu gün, 11:31

Mavriki Prezidenti İçərişəhərlə tanış olub

Bu gün, 11:28

Ağakərim Səmədzadə: “Şəhərlərin inkişafı ilə təbiətin qorunması arasında aydın balans saxlanılmalıdır”

Bu gün, 11:27

Şruti Narayan: “Şəhər dizaynı və tikinti sahələri ekoloji yanaşmalar nəzərə alınmaqla planlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 11:17

Vüqar Bayramov Avropa Liqasında Azərbaycan yığmasının kapitanı olacaq

Bu gün, 11:11

AZPROMO rəhbəri ağıllı şəhərsalma idarəçiliyinin əsas tələblərini açıqlayıb

Bu gün, 11:07

Anaklaudiya Rossbax şəhər transformasiyasının üç əsas sütununu açıqlayıb: tanınma, inteqrasiya və maliyyə

Bu gün, 10:59

Yeniyetmə qız 16-cı mərtəbədən yıxılıb öldü

Bu gün, 10:50

Yaponiya sahillərində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:42

Mikayıl Cabbarov: “Keçmiş məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıdışı böyük şəhərlərdə mənzil sektoruna təzyiqi azaldır”

Bu gün, 10:41

Anaklaudiya Rossbax: “Dünyada təxminən bir milyard insan qeyri-formal yaşayış məntəqələrində yaşayır”

Bu gün, 10:27

Azərbaycan XİN Milli Günü münasibətilə Kamerunu təbrik edib

Bu gün, 10:17

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

Bu gün, 10:15

Mikayıl Cabbarov: “Tikililərin leqallaşdırılması məsələsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşmaq vacibdir”

Bu gün, 10:06

Azərbaycanla Keniya arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

Bu gün, 09:47

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 09:30

AYNA: WUF13 çərçivəsində 70 minə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 09:30
Bütün xəbərlər