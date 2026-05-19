Bakıda keçirilən WUF13 rəngarəng görüntülərlə yadda qalır – FOTOREPORTAJ
Azərbaycanın paytaxtı Bakıda WUF13-ün 13-cü sessiyasının işçi proqramı davam edir.
1news.az-ın məlumatına görə, forum çərçivəsində müasir şəhər inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlər geniş müzakirə olunur.
Müzakirələrin əsas mövzuları sırasında:
dayanıqlı şəhərsalma və urbanizasiya,
iqlim dəyişiklikləri və “yaşıl şəhər” modelləri,
əlçatan mənzil siyasəti və rəqəmsal transformasiya yer alır.
Bununla yanaşı, forum iştirakçıların zəngin mədəni müxtəlifliyini nümayiş etdirən unikal platforma kimi də xüsusi diqqət çəkir.
WUF13 çərçivəsində lentə alınan yaddaqalan görüntüləri təqdim edirik.
Fotolar: Nadir İbrahimli
Müəllif: Faiqa Məmmədova
106