Türkiyə şou-biznesində narkotik qalmaqalı böyüyür - Mabel Matiz və daha 13 məşhur saxlanıldı
İstanbulda məşhurlara qarşı aparılan narkotik istintaqı çərçivəsində 25 şübhəli barəsində saxlanılma qərarı verilib.
1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu vaxtadək 14 nəfər saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna və Osman Haktan Canevi də var.
Bakırköy Respublika Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində daxil olan məlumatlar, araşdırılan rəqəmsal materiallar və əldə edilən digər sübutlar əsasında ictimaiyyətin tanıdığı şəxslərin narkotik və psixotrop maddələrdən istifadə etdiyinə dair əsaslı şübhələrin yarandığı bildirilib. Bu səbəbdən əməliyyat keçirildiyi qeyd olunub.
Bu çərçivədə İstanbul Vilayət Jandarma Komandanlığının əməkdaşları tərəfindən səhər saat 07:00-dan etibarən İstanbulun Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane və Üsküdar rayonlarında yerləşən 24, eləcə də Muğlada yerləşən 1 ünvan olmaqla ümumilikdə 25 ünvanda 25 şübhəliyə qarşı əməliyyat keçirilib.
Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu və Eda Dora daxil olmaqla 14 şübhəlinin saxlanıldığı bildirilib.
Barəsində saxlanılma qərarı verilən şəxslər bunlardır:
Serenay Sarıkaya
Berkay Şahin
Tan Taşçı
Yağmur Ünal
Mirgün Cabas
Hakan Aydın
Mabel Matiz
Feyza Civelek
Niran Ünsal
Volkan Bahçekapılı
Onur Tuna
Osman Haktan Canevi
Aslıhan Turanlı
Eren Kesimer
Kübra İmren Siyahdemir
Mehmet Rahşan
Cansu Tekin
Özgür Deniz Cellat
Yasemin İkbal
Tarık Tunca Bakır
Hanzede Gürkanlar
Aycan Yağcı
Tuğçe Postoğlu
Eda Dora
Semiha Bezek
Xatırladaq ki, İstanbul Respublika Prokurorluğunun məşhurlara qarşı apardığı narkotik istintaqı çərçivəsində 2025-ci il oktyabrın 8-dən bu yana bir sıra əməliyyatlar keçirilib.
İstintaq çərçivəsində tanınmış musiqiçilər, menecerlər və iş adamları ifadə verib, həmçinin narkotik maddə istifadəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə qan və saç nümunələri təqdim ediblər.
Araşdırma çərçivəsində bir sıra tanınmış şəxslər barəsində həbs qərarı da çıxarılıb.