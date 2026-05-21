Türkiyə şou-biznesində narkotik qalmaqalı böyüyür - Mabel Matiz və daha 13 məşhur saxlanıldı

09:58 - Bu gün
İstanbulda məşhurlara qarşı aparılan narkotik istintaqı çərçivəsində 25 şübhəli barəsində saxlanılma qərarı verilib.

1news.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu vaxtadək 14 nəfər saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna və Osman Haktan Canevi də var.

Bakırköy Respublika Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində daxil olan məlumatlar, araşdırılan rəqəmsal materiallar və əldə edilən digər sübutlar əsasında ictimaiyyətin tanıdığı şəxslərin narkotik və psixotrop maddələrdən istifadə etdiyinə dair əsaslı şübhələrin yarandığı bildirilib. Bu səbəbdən əməliyyat keçirildiyi qeyd olunub.

Bu çərçivədə İstanbul Vilayət Jandarma Komandanlığının əməkdaşları tərəfindən səhər saat 07:00-dan etibarən İstanbulun Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane və Üsküdar rayonlarında yerləşən 24, eləcə də Muğlada yerləşən 1 ünvan olmaqla ümumilikdə 25 ünvanda 25 şübhəliyə qarşı əməliyyat keçirilib.

Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu və Eda Dora daxil olmaqla 14 şübhəlinin saxlanıldığı bildirilib.

Barəsində saxlanılma qərarı verilən şəxslər bunlardır:

  1. Serenay Sarıkaya

  2. Berkay Şahin

  3. Tan Taşçı

  4. Yağmur Ünal

  5. Mirgün Cabas

  6. Hakan Aydın

  7. Mabel Matiz

  8. Feyza Civelek

  9. Niran Ünsal

  10. Volkan Bahçekapılı

  11. Onur Tuna

  12. Osman Haktan Canevi

  13. Aslıhan Turanlı

  14. Eren Kesimer

  15. Kübra İmren Siyahdemir

  16. Mehmet Rahşan

  17. Cansu Tekin

  18. Özgür Deniz Cellat

  19. Yasemin İkbal

  20. Tarık Tunca Bakır

  21. Hanzede Gürkanlar

  22. Aycan Yağcı

  23. Tuğçe Postoğlu

  24. Eda Dora

  25. Semiha Bezek

Xatırladaq ki, İstanbul Respublika Prokurorluğunun məşhurlara qarşı apardığı narkotik istintaqı çərçivəsində 2025-ci il oktyabrın 8-dən bu yana bir sıra əməliyyatlar keçirilib.

İstintaq çərçivəsində tanınmış musiqiçilər, menecerlər və iş adamları ifadə verib, həmçinin narkotik maddə istifadəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə qan və saç nümunələri təqdim ediblər.

Araşdırma çərçivəsində bir sıra tanınmış şəxslər barəsində həbs qərarı da çıxarılıb.

