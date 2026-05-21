 Nəriman qol ötürməsi etdi, komandası yarımfinala yüksəldi - Video | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İdman

Nəriman qol ötürməsi etdi, komandası yarımfinala yüksəldi - Video

09:40 - Bu gün
Nəriman qol ötürməsi etdi, komandası yarımfinala yüksəldi - Video

Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadə ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasında məhsuldar ötürmə müəllifi olub.

1news.az xəbər verir ki, 22 yaşlı hücumçu "Nyu-York Siti"yə 1:0 hesabı ilə qalib gəldikləri ABŞ Açıq Kubokunun 1/4 final oyununda assistlə yadda qalıb.

O, 59-cu dəqiqədə qələbə qolunun vurulmasında önəmli rol oynayıb.

Qarşılaşmaya ilk "11-lik"də başlayan N.Axundzadə 64-cü dəqiqədə əvəzlənib.

Xatırladaq ki, "Kolambus Kryu" yarımfinalda "Orlando Siti" ilə üz-üzə gələcək. Azərbaycan millisinin üzvünün komandası ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

Paylaş:
110

Aktual

Rəsmi

Emmanuel Makron İlham Əliyevə zəng edib

Cəmiyyət

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Siyasət

Tərlan Səfərov: “Bakının nəqliyyat planının həyata keçirilməsi üçün “rəqəmsal əkiz” yaradılıb”

Siyasət

Fəriz Əzizov: “Həyata keçirilən layihələr Bakıda tıxacların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verəcək”

İdman

Nəriman qol ötürməsi etdi, komandası yarımfinala yüksəldi - Video

“Qarabağ”ın daha 2 rəqibi bəlli oldu

Vüqar Bayramov Avropa Liqasında Azərbaycan yığmasının kapitanı olacaq

“Dirçəliş Kuboku” xeyriyyə futbol turnirinin yarımfinal oyunları keçirilib

Redaktorun seçimi

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Şikayətlərin təhlili: “Bank Avrasiya” Ramiz Mehdiyevin ailəsinin bankını bazarın antiliderliyi mövqeyindən necə sıxışdırdı?

Sizin üçün xəbərlər

Nəriman qol ötürməsi etdi, komandası yarımfinala yüksəldi - Video

Vüqar Bayramov Avropa Liqasında Azərbaycan yığmasının kapitanı olacaq

Nərimanın baş məşqçisi istefaya göndərildi

AFFA İntizam Komitəsi "Zirə"ni cərimələyib

Son xəbərlər

BMT-nin Baş katibinin müavini Azərbaycana səfərə gəlib

Bu gün, 14:26

Şükürbəyli kəndində daha 39 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

Emmanuel Makron İlham Əliyevə zəng edib

Bu gün, 13:49

Rauf Ağamirzayev: “Gələcəyin şəhərləri hərəkət məhdudiyyəti olan şəxslərə uyğunlaşdırılmalıdır”

Bu gün, 13:36

İş yerini dəyişdirmək istəyən müəllimlər üçün MÜHÜM XƏBƏR

Bu gün, 13:12

Tərlan Səfərov: “10 yeni metro stansiyası, qəsəbələrə qatar xətləri və 100 km velosiped yolu Bakının nəqliyyat sistemini dəyişəcək”

Bu gün, 13:06

Bu tarixdə bütün sosial ödənişlər veriləcək

Bu gün, 13:04

Azərbaycanda bütün sosial ödənişlər sabah yekunlaşdırılacaq

Bu gün, 12:55

Tərlan Səfərov: “Bakının nəqliyyat planının həyata keçirilməsi üçün “rəqəmsal əkiz” yaradılıb”

Bu gün, 12:46

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 12:44

Fəriz Əzizov: “Həyata keçirilən layihələr Bakıda tıxacların əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına imkan verəcək”

Bu gün, 12:39

Bəxtiyar Hacıyev: Hazırda ADY əməkdaşları bilet satışı ilə bağlı gürcüstanlı həmkarlarına təlimlər keçir

Bu gün, 12:35

Fəriz Əzizov: “Bakı sovet irsindən uzaqlaşaraq polisentrik meqapolisə çevrilir”

Bu gün, 12:33

AZAL hava şəraiti ilə əlaqədar Naxçıvan uçuşlarını yenidən təxirə salıb

Bu gün, 12:31

Fəriz Əzizov: “Dövlət Proqramı çərçivəsində Azərbaycanda 26 iri yol infrastrukturu layihəsi həyata keçirilir”

Bu gün, 12:29

ADY rəsmisi: “Bakı-Tbilisi-Bakı” üzrə yeni qatarları köhnə tipli qatarlarla müqayisə etmək düzgün deyil

Bu gün, 12:20

İrşadda böyük “Yaşıl Cümə” fürsəti başladı! - FOTO - VİDEO

Bu gün, 12:13

“Məqsədimiz insanların yolda daha az vaxt keçirməsi, həyata isə daha çox vaxt ayırmasıdır” - Riad Qasımov

Bu gün, 12:04

Riad Qasımov: “Qarabağdakı layihələr gələcəyin dayanıqlı inkişafı üçün canlı laboratoriya rolunu oynayır”

Bu gün, 11:58

Azərbaycanda yas mərasimində zəhərlənənlərin vəziyyəti necədir? - AÇIQLAMA

Bu gün, 11:57
Bütün xəbərlər