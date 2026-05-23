Çində kömür mədənində qəza: 50-dən çox insan həlak olub
Çinin şimalında Şansi əyaləti ərazisində kömür mədənində baş verən qəza baş verib.
1news.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, nəticəsində 50-dən çox adam həlak olub.
Məlumata görə, hadisə nəticəsində xilasedicilər 201 nəfəri təxliyə edib, səkkiz nəfərin meyitini çıxara biliblər. İlkin ehtimallara əsasən, mədənçilərin ölümünə dəm qazının səviyyəsinin normanı aşması səbəb olub.
Son məlumatlara görə, qəza nəticəsində həlak olanların sayı 50-ni keçib. Yerin altında qalan mədənçilərin xilas edilməsi istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.
Qəzanın dəqiq səbəbi hələlik müəyyən olunmayıb.
93