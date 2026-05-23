 Rabitə problemi Rusiya ordusunu çətin vəziyyətə salıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Rabitə problemi Rusiya ordusunu çətin vəziyyətə salıb

Qafar Ağayev10:32 - Bu gün
Rabitə problemi Rusiya ordusunu çətin vəziyyətə salıb

ABŞ hərbi kəşfiyyatının son məlumatlarına görə, Rusiya son 6 ay ərzində Ukrayna cəbhəsində 2024 və 2025-ci illərdə əldə etdiyi irəliləyiş tempini tamamilə itirib, bəzi istiqamətlərdə isə üstünlüyü Ukrayna ordusuna vermək məcburiyyətində qalıb.

1news.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, hesabatda qeyd olunur ki, fevral ayından bu yana Ukrayna qüvvələri Rusiya tərəfindən işğal edilmiş 400 kvadrat kilometr ərazini geri qaytara bilib.

Bildirilir ki, artıq böyük ölçüdə dron duelinə çevrilən müharibədə hava vasitələrinin idarə olunması üçün internet bağlantısı həyati əhəmiyyət daşıyır. Analitiklərin fikrincə, Telegram platformasının Kreml tərəfindən məhdudlaşdırılması və Starlink bağlantılarının kəsilməsi Rusiya ordusunun cəbhədə üzləşdiyi əsas problemlərdən birinə çevrilib.

Məlumata görə, əvvəllər Telegram üzərindən koordinasiya quran rus hərbçilər rabitə imkanlarının zəifləməsi səbəbindən ciddi çətinliklərlə üzləşiblər. Ukrayna tərəfi isə əksinə, fiberoptik FPV dron imkanlarını genişləndirməyə davam edir.

Ekspertlərin qiymətləndirməsinə əsasən, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müharibənin gedişatını yenidən Moskvanın xeyrinə dəyişmək üçün yeni hərbi həllər və texnoloji strategiyalar hazırlamalıdır.

Paylaş:
87

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Siyasət

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

Cəmiyyət

Xarici media WUF13-ün dünya şəhərsalma siyasətinə töhfəsindən yazıb

Siyasət

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

Dünya

Rabitə problemi Rusiya ordusunu çətin vəziyyətə salıb

Çində kömür mədənində qəza: 50-dən çox insan həlak olub

Mirziyoyev və Putin strateji tərəfdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər

Bu kəndə köçənlərə pulsuz ev verəcəklər

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Bolqarıstan “Eurovision 2026”nın qalibi oldu

Türkiyədə zəlzələ baş verdi

"Eurovision 2027" Sofiyada keçiriləcək

ABŞ-də dəhşətli qəza: İki hərbi təyyarə toqquşdu

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sosial media hesabında WUF13-lə bağlı paylaşım edilib

Bu gün, 12:07

Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntı intensiv və güclü olub - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 12:06

WUF13 çərçivəsində 179 000-ə yaxın sərnişin daşınıb

Bu gün, 11:39

Sumqayıtda qanunsuz tikili sökülüb - VİDEO

Bu gün, 11:24

DİM: 1394 nəfərin buraxılış imtahanı nəticəsi dəyişdirilib

Bu gün, 11:12

Sahibə Qafarova Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş Konsulluğunda olub

Bu gün, 11:02

Azərbaycan Çinə başsağlığı verib

Bu gün, 10:55

WUF13-ün Təşkilat Komitəsi tədbirin maraqlı anlarını əks etdirən video paylaşıb

Bu gün, 10:46

Rabitə problemi Rusiya ordusunu çətin vəziyyətə salıb

Bu gün, 10:32

Xarici media WUF13-ün dünya şəhərsalma siyasətinə töhfəsindən yazıb

Bu gün, 10:02

May ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı sosial yardımları ödənilib

Bu gün, 09:59

Çində kömür mədənində qəza: 50-dən çox insan həlak olub

Bu gün, 09:15

“Bakı Fəaliyyətə Çağırış” sənədi

22 / 05 / 2026, 20:49

Şəhərlər üçün texnologiyalar: “Yango Group” Bakıda keçirilən WUF13 forumunda şəhər mühitinin inkişafına yönəlmiş həllər təqdim edib

22 / 05 / 2026, 20:41

Bakıda qlobal mənzil böhranının həlli ilə bağlı fəaliyyət çağırışı qəbul edilib

22 / 05 / 2026, 20:10

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi Prezident İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb

22 / 05 / 2026, 17:55

Doqquzuncuların imtahanı da təkrar keçiriləcək

22 / 05 / 2026, 17:45

Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda BMT sədrliyini Meksikaya təhvil verib

22 / 05 / 2026, 17:40

İƏT-in Baş katibi Müstəqillik Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib

22 / 05 / 2026, 17:35

Anar Əsədliyə hökm oxundu

22 / 05 / 2026, 17:28
Bütün xəbərlər