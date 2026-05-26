Tarixdə bu gün - 26 may nə günüdür?
Tarixdə hər bir tarix müəyyən hadisələrlə yadda qalır.
1news.az 26 may tarixində baş vermiş hadisələri təqdim edir:
1896-cı il 26 may - Rusiyanın son çarı II Nikolay taxta çıxdı.
1923-cü il 26 may - Mustafa Kamal Atatürk dövründə Türkiyədə ilk dəfə futbol üzrə milli çempionat təşkil olundu.
1923-cü il 26 may - İlk Le Mans 24 Saat yarışı keçirilib.
1920-ci il 26 may - Gəncə şəhərində Sovet işğalına qarşı üsyan baş vermişdir.
1993-cü il 26 may - Azərbaycan və Madaqaskar arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur.
1998-ci il 26 may - European Central Bank rəsmi olaraq fəaliyyətə başladı.
2002-ci il 26 may - İsrafil Aşurlı Avstraliyanın ən yüksək dağı olan Kostyuşkoya çıxan ilk azərbaycanlı olmuşdur.
2004-cü il 26 may - Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili Acariya bölgəsinə nəzarəti tam bərpa etdiyini elan etdi.
2012-ci il 26 may - 2012 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən Səbinə Babayeva "When the Music Dies" mahnısı ilə 4-cü yeri tutmuşdur.
2022-ci il 26 may - Bakıda "Texnofest Azərbaycan" aerokosmik və texnologiya festivalı keçirilib.