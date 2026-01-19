«Ребенок не капризничает - его нервная система перегружена»: специалист о скрытых причинах детского поведения
В последние годы все больше родителей сталкиваются с ситуацией, когда ребенок остро реагирует на звуки и прикосновения, не может усидеть на месте, отказывается от одежды, еды или обычных игр.
Часто это списывают на «характер», «капризы» или ошибки воспитания. Однако специалисты все чаще говорят о другой, менее очевидной причине - нарушениях сенсорной интеграции.
Что такое сенсорная интеграция простыми словами, почему она лежит в основе речи, внимания и поведения, в каких случаях стоит насторожиться и чем действительно может помочь работа со специалистом - об этом мы поговорили со специалистом по сенсорной интеграции Алиной Аслан, специалистом по сенсорной интеграции, куратором направления сенсорной интеграции в центре «Speech Area Baku», сертифицированным специалистом по методике ASİ.
В интервью - без сложных терминов, с примерами из повседневной жизни и ответами на вопросы, которые волнуют тысячи семей.
Простыми словами
- Что такое сенсорная интеграция, какие чувства, помимо зрения и слуха играют ключевую роль в развитии ребенка, и почему одни дети кажутся «слишком чувствительными», а другие, наоборот, почти не реагируют на внешние раздражители?
- Сенсорная интеграция - это процесс, в котором мозг ребенка принимает, обрабатывает и соединяет ощущения от тела и окружающего мира, чтобы ребенок мог спокойно двигаться, играть, учиться и общаться.
Помимо зрения и слуха, ключевую роль играют:
* тактильное чувство (кожа, прикосновения)
* проприоцепция (ощущение тела, силы, положения в пространстве)
* вестибулярная система (равновесие, движение, ощущение «я двигаюсь»)
* интероцепция (голод, усталость, дискомфорт)
Если мозг слишком усиливает сигналы - ребенок кажется «чрезмерно чувствительным».
Если не улавливает или ослабляет - ребенок выглядит «невосприимчивым», «грубым», «нечувствительным».
Это не характер. Это работа нервной системы.
В современном мире, где дети меньше двигаются, получают мало сенсорного опыта, часто встречаются нарушения сенсорной интеграции. В 90% случаев если у ребенка есть ЗПР или уже есть диагноз аутизм или другие особенности развития будут сложности и в сенсорной интеграции.
Когда стоит насторожиться?
- Какие поведенческие признаки могут указывать на сенсорные трудности у ребенка, в каком возрасте они чаще всего проявляются, и как родителям отличить сенсорные особенности от обычных возрастных капризов или непослушания?
- Насторожиться стоит, если поведение стабильно повторяется и мешает повседневной жизни ребенка.
Частые признаки:
* сильные реакции на звук, свет, прикосновения
* избегание одежды, мытья головы, песка
* постоянная потребность в движении или наоборот страх движения
* быстрая утомляемость, истерики без видимой причины
* трудности с концентрацией, импульсивность
* неловкость, частые падения
* избирательность в еде (по текстуре, температуре)
Сенсорные трудности чаще проявляются с 1,5–2 лет, но могут становиться заметнее в саду и школе.
Отличие от «капризов»:
сенсорная реакция не зависит от воспитания, не «выключается» по просьбе и возникает даже при желании ребёнка «быть хорошим». Особенно если есть речевая задержка, ребенок не может сказать о том что его беспокоит .
Повседневные ситуации
- Почему у детей возникает повышенная чувствительность к звукам, свету, одежде, страх перед качелями, песком или водой, избирательность в еде, а у других - наоборот, постоянная потребность в движении и трудности с концентрацией внимания? Может ли все это быть связано с сенсорикой?
- Да, все перечисленное очень часто связано с сенсорикой.
* громкие звуки → перегруз слуховой системы
* одежда «мешает» → тактильная гиперчувствительность
* страх качелей → вестибулярная система
* избирательность в еде → тактильная и оральная чувствительность
* постоянное движение → поиск проприоцептивной и вестибулярной стимуляции
* «не может усидеть» → попытка мозга саморегулироваться
Ребёнок не вредничает — он пытается справиться.
Сенсорная интеграция и развитие
- Как сенсорная интеграция влияет на речь, внимание и обучение ребенка, и всегда ли сенсорные трудности связаны с задержкой развития или расстройствами аутистического спектра? Обязательно ли в таких случаях речь идет о диагнозе?
- Сенсорная интеграция является базой для:
* речи
* внимания
* саморегуляции
* обучения
* координации
* поведения
Сенсорные трудности не равны диагнозу.
Они могут встречаться у типично развивающихся детей, у детей с СДВГ, ЗРР, РАС - но сами по себе не означают наличие расстройства.
Сначала мы смотрим на сенсорную обработку, а не на ярлык диагноза.
Работа со специалистом
- С чего обычно начинается работа со специалистом по сенсорной интеграции, как проходят занятия - это больше игра или терапия, как дети на них реагируют и через какое время родители обычно начинают замечать первые изменения?
Работа начинается с:
* подробного опроса родителей
* наблюдения за ребёнком
* при необходимости - стандартизированной оценки (например, EASI) - тестирования которые Вы можете пройти в нашем центре. В данный момент оно является золотым стандартом в сенсорной интеграции.
Занятия в зале выглядят как игра, но это терапевтическая игра с четкой целью.
Дети обычно идут с интересом, потому что наконец получают то, что нужно их нервной системе.
Первые изменения родители часто замечают через 4-8 недель:
* ребенок спокойнее
* легче засыпает
* меньше истерик
* лучше концентрация
* больше уверенности в теле
Роль родителей
- Что родители могут делать дома, чтобы помочь ребенку с сенсорными трудностями, каких типичных ошибок важно избегать, нужно ли в таких случаях менять подход к воспитанию и насколько решающую роль играет участие семьи в процессе?
- Родители - ключевая часть процесса.
Что важно:
* поддерживать рекомендации дома
* не «ломать» ребенка через силу
* наблюдать, а не сравнивать
* снижать перегруз, а не усиливать требования
Типичные ошибки:
перетерпит
надо привыкать
он просто манипулирует
перегруз гаджетами вместо движения
Воспитание часто не меняют, меняют понимание ребенка.
Мифы и страхи
- Правда ли, что со временем некоторые сенсорные особенности могут сглаживаться сами, как найти баланс между занятиями и отдыхом ребенка в условиях гаджетов?
- Да, часть сенсорных особенностей может сглаживаться с возрастом, но только если нервная система получает правильный опыт, а не постоянный стресс.
Баланс:
* движение
* живой опыт
* ограничение экранов
* чередование активности и отдыха
Гаджеты не «зло», но они не развивают сенсорную интеграцию. И не могут заменить ребенку движение и опыт в реальной жизни .
Практика и надежда
- Можете ли вы привести пример из практики, когда занятия по сенсорной интеграции действительно помогли ребенку, какие первые изменения родители обычно замечают и в каких ситуациях особенно важно не откладывать обращение к специалисту?
- В нашем центре мы уверены в том, что даем на данный момент то качество, в котором уверены, оно подтверждено и научно доказано, но «Территория речи» - это центр, в котором есть постоянный рост специалиста, место где я получила бесценный опыт общения с учениками Джин Айрес (эрготерапевт, известная разработкой теории сенсорной интеграции - прим.ред.). Я поняла, насколько глубоки на самом деле процессы СИ, и теперь это хочется донести до всех родителей , специалистов. У нас есть обучение и супервизии со специалистами федерации CLASİ. Это центр, где мы супервизируемся со специалистами, которые в наше время ведут клинические исследования и разрабатывают тестирования в рамках подхода ASİ. У нас есть маршрут и цели как поднять качество и стандарты в нашем направлении. Потому что мы все осознаем ответственность перед детьми, то самое дорогое, что вы доверяете нам. Время, которое работает против нас, те усилия и ресурсы, которые родители вкладывают - все это очень ценно. Поэтому идя вместе с вами этот путь, мы разделяем трудности и ваши маленькие победы. Когда ребенок откликается впервые, когда стрижка волос это уже не испытание для всей семьи и стресс, а еще есть результат впервые сделать рисунок и модную стрижку. Когда получилось попробовать новую еду, и теперь спокойно зная следующие шаги мы будем показывать как многообразен этот мир ребенку. Когда отказ воспринимается спокойно и получается впервые договориться, то мы радуемся вместе с вами. Когда на площадке больше не страшно и можно играть, бегать, кататься с горки, качаться на качелях - мы разделяем это и это придает сил. Кто-то услышит первые слова ребенка в нашем центре и мы разделим эту радость с вами. Кто-то из детей попробовал зайти в бассейн или море летом, играл с песком на пляже. Все это очень ценно. Были родители, кто впервые в зале поняли, как можно взаимодействовать и играть со своим ребенком это те моменты, которые остаются в сердце каждого специалиста и их на самом деле очень много. При этом мы четко понимаем зону своей ответственности и сделаем максимум того, чтобы таких моментов было больше.
Потому что работа в нашем направлении дает не только стимуляции, уровень активации нервной системы, эмоциональный фон ребенка, коммуникация Сенсорная интеграция влияет на все эти процессы.
Обращение к нам не стоит откладывать, если:
* ребенок постоянно перегружен
* семья живет в напряжении
* ребенку трудно в саду или школе
* вы чувствуете: «что-то не так»
Вопрос напоследок
- Что бы вы хотели сказать родителям, которые сомневаются, являются ли особенности поведения ребенка сенсорной трудностью или просто чертой характера, и какой главный совет вы дали бы для гармоничного сенсорного развития ребенка?
- Если вы сомневаетесь - это уже повод посмотреть глубже, значит что то идет не так. И чем раньше вы начнете коррекционную работу, тем лучше. Радует, что сейчас родителей, обращающихся к нам в раннем возрасте, становится больше.
Мой совет: смотрите не на поведение, а на потребности нервной системы ребенка.
Понимание всегда эффективнее контроля.
Ребенок не сложный.
Ему может быть сложно - и с этим нужно работать. Мы будем рады поделиться опытом, знаниями, возможностями, которые у нас есть и будем очень рады вам помочь
- Спасибо за интервью!