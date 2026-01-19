«Ребенок не капризничает - его нервная система перегружена»: специалист о скрытых причинах детского поведения

В последние годы все больше родителей сталкиваются с ситуацией, когда ребенок остро реагирует на звуки и прикосновения, не может усидеть на месте, отказывается от одежды, еды или обычных игр.

Часто это списывают на «характер», «капризы» или ошибки воспитания. Однако специалисты все чаще говорят о другой, менее очевидной причине - нарушениях сенсорной интеграции.

Что такое сенсорная интеграция простыми словами, почему она лежит в основе речи, внимания и поведения, в каких случаях стоит насторожиться и чем действительно может помочь работа со специалистом - об этом мы поговорили со специалистом по сенсорной интеграции Алиной Аслан, специалистом по сенсорной интеграции, куратором направления сенсорной интеграции в центре «Speech Area Baku», сертифицированным специалистом по методике ASİ.

В интервью - без сложных терминов, с примерами из повседневной жизни и ответами на вопросы, которые волнуют тысячи семей.

Простыми словами

- Что такое сенсорная интеграция, какие чувства, помимо зрения и слуха играют ключевую роль в развитии ребенка, и почему одни дети кажутся «слишком чувствительными», а другие, наоборот, почти не реагируют на внешние раздражители?

- Сенсорная интеграция - это процесс, в котором мозг ребенка принимает, обрабатывает и соединяет ощущения от тела и окружающего мира, чтобы ребенок мог спокойно двигаться, играть, учиться и общаться.

Помимо зрения и слуха, ключевую роль играют:

* тактильное чувство (кожа, прикосновения)

* проприоцепция (ощущение тела, силы, положения в пространстве)

* вестибулярная система (равновесие, движение, ощущение «я двигаюсь»)

* интероцепция (голод, усталость, дискомфорт)

Если мозг слишком усиливает сигналы - ребенок кажется «чрезмерно чувствительным».

Если не улавливает или ослабляет - ребенок выглядит «невосприимчивым», «грубым», «нечувствительным».

Это не характер. Это работа нервной системы.

В современном мире, где дети меньше двигаются, получают мало сенсорного опыта, часто встречаются нарушения сенсорной интеграции. В 90% случаев если у ребенка есть ЗПР или уже есть диагноз аутизм или другие особенности развития будут сложности и в сенсорной интеграции.

Когда стоит насторожиться?

- Какие поведенческие признаки могут указывать на сенсорные трудности у ребенка, в каком возрасте они чаще всего проявляются, и как родителям отличить сенсорные особенности от обычных возрастных капризов или непослушания?

- Насторожиться стоит, если поведение стабильно повторяется и мешает повседневной жизни ребенка.

Частые признаки:

* сильные реакции на звук, свет, прикосновения

* избегание одежды, мытья головы, песка

* постоянная потребность в движении или наоборот страх движения

* быстрая утомляемость, истерики без видимой причины

* трудности с концентрацией, импульсивность

* неловкость, частые падения

* избирательность в еде (по текстуре, температуре)

Сенсорные трудности чаще проявляются с 1,5–2 лет, но могут становиться заметнее в саду и школе.

Отличие от «капризов»:

сенсорная реакция не зависит от воспитания, не «выключается» по просьбе и возникает даже при желании ребёнка «быть хорошим». Особенно если есть речевая задержка, ребенок не может сказать о том что его беспокоит .

Повседневные ситуации

- Почему у детей возникает повышенная чувствительность к звукам, свету, одежде, страх перед качелями, песком или водой, избирательность в еде, а у других - наоборот, постоянная потребность в движении и трудности с концентрацией внимания? Может ли все это быть связано с сенсорикой?

- Да, все перечисленное очень часто связано с сенсорикой.

* громкие звуки → перегруз слуховой системы

* одежда «мешает» → тактильная гиперчувствительность

* страх качелей → вестибулярная система

* избирательность в еде → тактильная и оральная чувствительность

* постоянное движение → поиск проприоцептивной и вестибулярной стимуляции

* «не может усидеть» → попытка мозга саморегулироваться

Ребёнок не вредничает — он пытается справиться.

Сенсорная интеграция и развитие

- Как сенсорная интеграция влияет на речь, внимание и обучение ребенка, и всегда ли сенсорные трудности связаны с задержкой развития или расстройствами аутистического спектра? Обязательно ли в таких случаях речь идет о диагнозе?

- Сенсорная интеграция является базой для:

* речи

* внимания

* саморегуляции

* обучения

* координации

* поведения

Сенсорные трудности не равны диагнозу.

Они могут встречаться у типично развивающихся детей, у детей с СДВГ, ЗРР, РАС - но сами по себе не означают наличие расстройства.

Сначала мы смотрим на сенсорную обработку, а не на ярлык диагноза.

Работа со специалистом

- С чего обычно начинается работа со специалистом по сенсорной интеграции, как проходят занятия - это больше игра или терапия, как дети на них реагируют и через какое время родители обычно начинают замечать первые изменения?

Работа начинается с:

* подробного опроса родителей

* наблюдения за ребёнком

* при необходимости - стандартизированной оценки (например, EASI) - тестирования которые Вы можете пройти в нашем центре. В данный момент оно является золотым стандартом в сенсорной интеграции.

Занятия в зале выглядят как игра, но это терапевтическая игра с четкой целью.

Дети обычно идут с интересом, потому что наконец получают то, что нужно их нервной системе.

Первые изменения родители часто замечают через 4-8 недель:

* ребенок спокойнее

* легче засыпает

* меньше истерик

* лучше концентрация

* больше уверенности в теле

Роль родителей

- Что родители могут делать дома, чтобы помочь ребенку с сенсорными трудностями, каких типичных ошибок важно избегать, нужно ли в таких случаях менять подход к воспитанию и насколько решающую роль играет участие семьи в процессе?

- Родители - ключевая часть процесса.

Что важно:

* поддерживать рекомендации дома

* не «ломать» ребенка через силу

* наблюдать, а не сравнивать

* снижать перегруз, а не усиливать требования

Типичные ошибки:

перетерпит

надо привыкать

он просто манипулирует

перегруз гаджетами вместо движения

Воспитание часто не меняют, меняют понимание ребенка.

Мифы и страхи

- Правда ли, что со временем некоторые сенсорные особенности могут сглаживаться сами, как найти баланс между занятиями и отдыхом ребенка в условиях гаджетов?

- Да, часть сенсорных особенностей может сглаживаться с возрастом, но только если нервная система получает правильный опыт, а не постоянный стресс.

Баланс:

* движение

* живой опыт

* ограничение экранов

* чередование активности и отдыха

Гаджеты не «зло», но они не развивают сенсорную интеграцию. И не могут заменить ребенку движение и опыт в реальной жизни .

Практика и надежда

- Можете ли вы привести пример из практики, когда занятия по сенсорной интеграции действительно помогли ребенку, какие первые изменения родители обычно замечают и в каких ситуациях особенно важно не откладывать обращение к специалисту?

- В нашем центре мы уверены в том, что даем на данный момент то качество, в котором уверены, оно подтверждено и научно доказано, но «Территория речи» - это центр, в котором есть постоянный рост специалиста, место где я получила бесценный опыт общения с учениками Джин Айрес (эрготерапевт, известная разработкой теории сенсорной интеграции - прим.ред.). Я поняла, насколько глубоки на самом деле процессы СИ, и теперь это хочется донести до всех родителей , специалистов. У нас есть обучение и супервизии со специалистами федерации CLASİ. Это центр, где мы супервизируемся со специалистами, которые в наше время ведут клинические исследования и разрабатывают тестирования в рамках подхода ASİ. У нас есть маршрут и цели как поднять качество и стандарты в нашем направлении. Потому что мы все осознаем ответственность перед детьми, то самое дорогое, что вы доверяете нам. Время, которое работает против нас, те усилия и ресурсы, которые родители вкладывают - все это очень ценно. Поэтому идя вместе с вами этот путь, мы разделяем трудности и ваши маленькие победы. Когда ребенок откликается впервые, когда стрижка волос это уже не испытание для всей семьи и стресс, а еще есть результат впервые сделать рисунок и модную стрижку. Когда получилось попробовать новую еду, и теперь спокойно зная следующие шаги мы будем показывать как многообразен этот мир ребенку. Когда отказ воспринимается спокойно и получается впервые договориться, то мы радуемся вместе с вами. Когда на площадке больше не страшно и можно играть, бегать, кататься с горки, качаться на качелях - мы разделяем это и это придает сил. Кто-то услышит первые слова ребенка в нашем центре и мы разделим эту радость с вами. Кто-то из детей попробовал зайти в бассейн или море летом, играл с песком на пляже. Все это очень ценно. Были родители, кто впервые в зале поняли, как можно взаимодействовать и играть со своим ребенком это те моменты, которые остаются в сердце каждого специалиста и их на самом деле очень много. При этом мы четко понимаем зону своей ответственности и сделаем максимум того, чтобы таких моментов было больше.

Потому что работа в нашем направлении дает не только стимуляции, уровень активации нервной системы, эмоциональный фон ребенка, коммуникация Сенсорная интеграция влияет на все эти процессы.

Обращение к нам не стоит откладывать, если:

* ребенок постоянно перегружен

* семья живет в напряжении

* ребенку трудно в саду или школе

* вы чувствуете: «что-то не так»

Вопрос напоследок

- Что бы вы хотели сказать родителям, которые сомневаются, являются ли особенности поведения ребенка сенсорной трудностью или просто чертой характера, и какой главный совет вы дали бы для гармоничного сенсорного развития ребенка?

- Если вы сомневаетесь - это уже повод посмотреть глубже, значит что то идет не так. И чем раньше вы начнете коррекционную работу, тем лучше. Радует, что сейчас родителей, обращающихся к нам в раннем возрасте, становится больше.

Мой совет: смотрите не на поведение, а на потребности нервной системы ребенка.

Понимание всегда эффективнее контроля.

Ребенок не сложный.

Ему может быть сложно - и с этим нужно работать. Мы будем рады поделиться опытом, знаниями, возможностями, которые у нас есть и будем очень рады вам помочь

- Спасибо за интервью!