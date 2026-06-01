Kamboca Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik ünvanlayıb

17:34 - Bu gün
Kambocanın Kralı Norodom Sihamoni Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik ünvanlayıb.

1news.az xəbər verir ki, təbrik məktubunda deyilir:

"Cənab Prezident.

Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik Günü münasibətilə Zati-alinizə ən səmimi təbriklərimi, Sizə cansağlığı, şəxsi rifah, xalqınıza isə tərəqqi və firavanlıqla bağlı ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluğumu bildirirəm.

Mən Kamboca Krallığı ilə Azərbaycan Respublikası arasında mehriban dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm. Əminəm ki, bu əlaqələr qarşıdakı illərdə ölkələrimizin və xalqlarımızın qarşılıqlı faydası naminə daha da inkişaf edəcək.

Cənab Prezident, ən yüksək ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

