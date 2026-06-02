 Sabah bəzi yerlərdə yağış yağacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah bəzi yerlərdə yağış yağacaq

First News Media12:36 - Bu gün
Sabah bəzi yerlərdə yağış yağacaq

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Lakin gecə bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 14-17° isti, gündüz 21-26° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 50-60 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısamüddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-18° isti, gündüz 23-28° isti, dağlarda gecə 5-10° isti, gündüz 13-18°, bəzi yerlərdə 20-25° isti olacaq.

Paylaş:
99

Aktual

Rəsmi

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Mövqe

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Rəsmi

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Mövqe

“Azərbaycan enerji siyasəti ilə etibarlı tərəfdaş statusunu möhkəmləndirib” – Politoloqdan ŞƏRH

Cəmiyyət

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

“Subway Azərbaycan” şəhid və qazi ailələrinin uşaqları üçün KVN gecəsinə səfər təşkil edib - FOTO - VİDEO

Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolu üçün ödəniş məbləğləri müəyyən edilib

Respublika günündə 32 dərəcəyədək isti olacaq

Yağış, dolu, 40 dərəcəyədək isti - İyunda hava necə olacaq?

Son xəbərlər

Mayda Bakı metrosundan istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

Bu gün, 17:25

Şri-Lanka prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

Bu gün, 17:20

Pərviz Şahbazovla Denis Şmıqal arasında görüş keçirilib

Bu gün, 17:17

ABŞ nümayəndə heyəti Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib

Bu gün, 17:13

Sabirabad, Şirvan və Balakəndə qaz kəsiləcək

Bu gün, 16:59

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Bu gün, 16:59

Qayınata gəlinini pula görə öldürüb? - TƏFƏRRÜAT

Bu gün, 16:56

Altıağacda yaradılan “zoopark”da heyvanlar baxımsız şəkildə saxlanılır - VİDEO

Bu gün, 16:37

Azərbaycan və Özbəkistan XİN rəhbərləri arasında telefon danışığı baş tutub

Bu gün, 16:30

Paytaxtda gənc qız yaşadığı binanın üçüncü mərtəbəsindən yıxılıb

Bu gün, 16:20

İtaliyada güclü zəlzələ baş verdi

Bu gün, 16:18

Güclü külək əsir - Faktiki hava

Bu gün, 15:55

Politoloq: İlham Əliyevin çıxışı Azərbaycanın enerji liderliyini bir daha təsdiqlədi

Bu gün, 15:53

Yol polisindən küləkli hava ilə bağlı xəbərdarlıq

Bu gün, 15:30

Azərbaycanda ən çox hansı yağ istehsal olunub? – Rəqəmlər açıqlandı

Bu gün, 15:29

Sabahdan müəllimlərin işə qəbulu üzrə elektron sənəd qəbulu başlayır

Bu gün, 15:12

Lökbatanda iki gün su olmayacaq

Bu gün, 14:54

Narkoloji qeydiyyat arayışı ASAN xidmətə inteqrasiya edilib

Bu gün, 14:40

Azərbaycanda Milli Kibertəhlükəsizlik Agentliyi yaradılıb - FƏRMAN

Bu gün, 14:29

75 yaşlı kişi avtobusda ölüb

Bu gün, 14:15
Bütün xəbərlər