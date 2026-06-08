Expressbank Mingəçevirdə təmizlik aksiyası keçirib - FOTO
Expressbank – sosial məsuliyyətinə sadiq maliyyə qurumu olaraq ətraf mühitin qorunmasına yönəlmiş təşəbbüslərlə çıxış etməyə davam edir.
Ümumdünya Ətraf Mühit Günü ilə əlaqədar Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin dəstəyilə, “Təbiətə qayğı – Gələcəyə miras” korporativ sosial məsuliyyət layihəsi çərçivəsində keçirilən növbəti aksiya zamanı Bankın baş ofis və Mingəçevir filialının əməkdaşları Mingəçevir su anbarı hövzəsində yerləşən çimərlik ərazisində təmizlik işləri həyata keçiriblər.
Aksiya “Şəhərsalma və Memarlıq İli”nin məqsəd və prioritetlərinə uyğun olaraq, ölkənin strateji əhəmiyyətli şəhərlərindən biri olan Mingəçevirdə ekoloji tarazlığın qorunması və daha dayanıqlı, yaşayış üçün əlverişli mühitin formalaşdırılmasına dəstək məqsədi daşıyıb.
Expressbank dayanıqlı inkişaf prinsiplərini fəaliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirərək bu sahədə ardıcıl sosial layihələr həyata keçirir. Xatırladaq ki, Bankın ötən ilki analoji təmizlik aksiyası Xəzər dənizi sahilində baş tutmuşdu.
Qeyd edək ki, Expressbank 16 filialı ilə fəaliyyət göstərir. Bankın məhsul və xidmətləri ilə bağlı sizə ən yaxın filialdan, www.expressbank.az saytından, 132 Məlumat Mərkəzindən və ya Bankın “İnstagram”, “Facebook”, “LinkedIN” və “Telegram” sosial platformalarındakı rəsmi hesablarından tanış ola bilərsiniz.
“Expressbank” ASC ARMB tərəfindən 30 dekabr 1992-ci il tarixində verilmiş №119 lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Ünvan: Bakı şəh., Y.V.Çəmənzəminli küç., 134C.
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