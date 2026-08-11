 Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb

First News Media17:08 - Bu gün
Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb

2025-ci ildə Azərbaycanda axtarışda olan şəxslərin sayı 9023 nəfər təşkil edib. Bu göstərici 2024-cü ildə 8911 nəfər olub. Beləliklə, bir il ərzində axtarışda olanların sayı 112 nəfər və ya 1,3 faiz artıb.

1news.az-ın Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı "Azərbaycanda hüquqpozmalar" adlı məcmuəsindən əldə etdiyi məlumata görə, axtarışda olan şəxslərin 15-i cəzaçəkmə müəssisələrindən qaçan53-ü cəza çəkməkdən boyun qaçıran8958-i isə istintaqdan, təhqiqatdan və məhkəmədən yayınan şəxslərdir.

Axtarışda olanların ümumi sayında 14-17 yaşlı şəxslərin sayı 95 nəfər olub. 2024-cü ildə bu göstərici 81 nəfər təşkil edib.

Törədilmiş cinayət növlərinə görə, axtarışda olanların ən böyük hissəsi dələduzluq cinayəti ilə bağlıdır. 2025-ci ildə dələduzluğa görə 3149 nəfər axtarışda olub. 2024-cü ildə onların sayı 2909 nəfər idi.

Oğurluğa görə axtarılanların sayı 1090 nəfər, hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçıranların sayı 185 nəfər, hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərə görə axtarılanların sayı isə 152 nəfər olub. Hərbi xidmət keçməkdən boyun qaçırmaya görə axtarılanların sayı 2024-cü ildə 88 nəfər olduğu halda, 2025-ci ildə 97 nəfər və ya 2,1 dəfə artıb.

Mənimsəmə və ya israf etməyə görə 108, dövlət hakimiyyəti əleyhinə olan cinayətlərə görə 78, qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhdə görə 77, soyğunçuluğa görə 42, quldurluğa görə 41, fərariliyə görə 34 nəfər axtarışda olub.

Bundan başqa, banditizmə görə 10, zorlama və zorlamaya cəhdə görə isə 2 nəfər axtarışda olub. Digər cinayət növləri üzrə axtarılanların sayı 4089 nəfər təşkil edib.

Statistikaya əsasən, 2025-ci ildə ölkədə 1006 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydə alınıb. Onların 155-i 18 yaşadək uşaqlardır. Müqayisə üçün, 2024-cü ildə itkin düşmüş şəxslərin sayı 986, onlardan 18 yaşadək uşaqların sayı isə 152 nəfər olub.

Axtarışda olan şəxslərin sayı 2010-cu ildə 3663, 2015-ci ildə 3932, 2020-ci ildə 4959, 2024-cü ildə 8911, 2025-ci ildə isə 9023 nəfər olub. Beləliklə, bu göstərici 2010-cu illə müqayisədə təxminən 2,5 dəfə artıb.

Məlumat üçün qeyd edək ki, statistikaya əvvəlki illərdən axtarışda qalan, hesabat dövründə axtarışa verilən və beynəlxalq axtarışda olan şəxslər daxildir.

Paylaş:
107

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Cəmiyyət

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

İqtisadiyyat

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Böyük Qayıdış: Xocavənddə yeni sakinlər mənzillərinə qovuşdu - YENİLƏNİB

Yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq etdi: Ara məsafəsini qoruyun

Bakıda estetik əməliyyatdan sonra ölüm faktı araşdırılır

Tələbələrin ardınca müəllimlərin də taleyi sual altında qaldı – Bakı Qızlar Universitetində narahatlıq - VİDEO

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Bu gün, 19:34

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Bu gün, 17:57

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:50

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Bu gün, 17:30

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

Bu gün, 17:13

Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb

Bu gün, 17:08

“PAŞA Holding”in dəstəyi ilə təsis edilən Bakının ilk inklüziv “Kashalata” kafesi fəaliyyətini davam etdirir

Bu gün, 16:36

Yuxarı Sulutəpə qəsəbəsində içməli su küçəyə axır - VİDEO

Bu gün, 16:30

Yasamalda marketi soyan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:17

Suraxanıda 10 min manatlıq qızıl oğurlayan usta saxlanıldı

Bu gün, 15:52

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Bu gün, 15:50

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Bu gün, 15:13

YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı

Bu gün, 14:59

Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 5,8 faiz artıb

Bu gün, 14:57

Toy hazırlığı faciəyə çevrildi: Balakəndəki qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatdı

Bu gün, 14:51

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Bu gün, 14:45

Göygöldə mal-qaranı örüşə aparan kişi çaya düşüb

Bu gün, 14:41

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Bu gün, 14:11

İrandan Rusiyaya aparılan bibər yükündə 25 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:05

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 13:43
Bütün xəbərlər