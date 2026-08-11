Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı
Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapılıb.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Lənkəran rayonunun Havzava kəndində baş verib. Bir neçə gündür ailə üzvləri tərəfindən axtarııan - 1997-ci il təvəllüdlü Xəzər Vurğun oğlu Mirzəyev və 2010-cu il təvəllüdlü Fidan Şahid qızı Məmmədovanın meyitləri Lənkəran rayonunun "İbadi" deyilən meşəlik ərazidə tapılıb.
Hazırda ölüm səbəbləri araşdırılır.
Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.
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