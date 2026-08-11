 Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Qafar Ağayev15:50 - Bu gün
Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

"Vaşinqtonun İranla bağlı qarşısında üç mümkün strategiya var"

1news.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, hazırda ABŞ-ın seçdiyi yanaşma İranın vəziyyətinin daha da pisləşməsini gözləməkdən ibarətdir:

“İranla bağlı bizim üç strategiyamız var. Hazırda işimizi davam etdirə bilərik – sadəcə hadisələrin gedişatını izləmək və onların vəziyyətinin necə pisləşdiyini görmək istəyirik. Çünki orada inflyasiya 300 faizdir. Onların valyutası demək olar ki, heç bir dəyərə malik deyil. Onlar öz əsgərlərinə maaş vermirlər. Əsgərləri ordudan gedirlər. Buna görə də sadəcə indiki kursu davam etdirmək lazımdır. İqtisadi baxımdan onlar tamamilə bərbad vəziyyətdədirlər. Borc ala bilmirlər. Biz onların pullarına nəzarət edirik və onların çoxlu pulları var idi. Mən onların bankiriyəm”.

Paylaş:
113

Aktual

Cəmiyyət

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Cəmiyyət

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

İqtisadiyyat

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Cəmiyyət

Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

Dünya

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Filippində musson yağışları xeyli sayda adamın həyatına son qoydu

Bəşər Əsəd ölüm cəzasına məhkum edildi

Redaktorun seçimi

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Sizin üçün xəbərlər

Messinin atası vəfat edib

Filippində musson yağışları xeyli sayda adamın həyatına son qoydu

Rusiya XİN: İrəvan Moskva ilə konstruktiv dialoq aparmağa can atmır

Kolumbiyada 7,4 bal gücündə zəlzələ: 132 nəfər ölüb

Son xəbərlər

Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir

Bu gün, 19:34

AYNA bir sıra şəhərlərarası və şəhərətrafı avtobus marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini açıqlayıb

Bu gün, 17:57

Gəncədə restoranda qətllə bağlı 7 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 17:50

Lənkəranda yaxın qohumların meyiti meşədə tapıldı

Bu gün, 17:30

Bir il əvvəl itkin düşən qadının qətlə yetirildiyi müəyyənləşib, oğlu saxlanıldı

Bu gün, 17:13

Azərbaycanda axtarışda olanların sayı artıb

Bu gün, 17:08

“PAŞA Holding”in dəstəyi ilə təsis edilən Bakının ilk inklüziv “Kashalata” kafesi fəaliyyətini davam etdirir

Bu gün, 16:36

Yuxarı Sulutəpə qəsəbəsində içməli su küçəyə axır - VİDEO

Bu gün, 16:30

Yasamalda marketi soyan şəxs saxlanıldı

Bu gün, 16:17

Suraxanıda 10 min manatlıq qızıl oğurlayan usta saxlanıldı

Bu gün, 15:52

Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik

Bu gün, 15:50

Məzunlara elektron attestatlar verilir

Bu gün, 15:13

YouTube-dan sərt qərar: Pul qazanmaq istəyənlər üçün şərtlər 2 dəfə ağırlaşdırıldı

Bu gün, 14:59

Aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 5,8 faiz artıb

Bu gün, 14:57

Toy hazırlığı faciəyə çevrildi: Balakəndəki qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatdı

Bu gün, 14:51

Təhlükəsizlik kəmərini taxmaqdan imtina etdi, uçuş ləğv olundu

Bu gün, 14:45

Göygöldə mal-qaranı örüşə aparan kişi çaya düşüb

Bu gün, 14:41

“Card-to-Card” limit altında: Xeyriyyə məqsədli pul yığımlarını nə gözləyir?

Bu gün, 14:11

İrandan Rusiyaya aparılan bibər yükündə 25 kq-dan çox marixuana aşkarlanıb - FOTO - VİDEO

Bu gün, 14:05

Geomaqnit qasırğası gözlənilir

Bu gün, 13:43
Bütün xəbərlər