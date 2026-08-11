Tramp: Biz İranın pullarına nəzarət edirik
"Vaşinqtonun İranla bağlı qarşısında üç mümkün strategiya var"
1news.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda ABŞ-ın seçdiyi yanaşma İranın vəziyyətinin daha da pisləşməsini gözləməkdən ibarətdir:
“İranla bağlı bizim üç strategiyamız var. Hazırda işimizi davam etdirə bilərik – sadəcə hadisələrin gedişatını izləmək və onların vəziyyətinin necə pisləşdiyini görmək istəyirik. Çünki orada inflyasiya 300 faizdir. Onların valyutası demək olar ki, heç bir dəyərə malik deyil. Onlar öz əsgərlərinə maaş vermirlər. Əsgərləri ordudan gedirlər. Buna görə də sadəcə indiki kursu davam etdirmək lazımdır. İqtisadi baxımdan onlar tamamilə bərbad vəziyyətdədirlər. Borc ala bilmirlər. Biz onların pullarına nəzarət edirik və onların çoxlu pulları var idi. Mən onların bankiriyəm”.