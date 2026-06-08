 Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib

First News Media16:01 - Bu gün
Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib

Vyetnamın Baş prokuroru Nquyen Tiyen Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib məzarı önünə əklil qoyub, eləcə də görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva, tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyev və professor Tamerlan Əliyevin də məzarını ziyarət edib.

Baş Prokurorluqdan 1news.az-a verilən xəbərə görə, Şəhidlər xiyabanına gələn qonaqlar Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olan qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramlarını bildirib, məzarları üzərinə gül dəstələri qoyublar. 

Baş prokuror Kamran Əliyevlə vyetnamlı həmkarı arasında keçirilən görüşdə hər iki ölkənin siyasi rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində dövlətlərarası münasibətlərin dinamik inkişafı vurğulanıb.

Görüşdə qeyd edilib ki, iki ölkə arasında dost münasibətlərin təməli hələ 1959-cu ildə Vyetnamın ilk prezidenti Ho Şi Minin ölkəmizə səfəri zamanı qoyulub. Münasibətlərin inkişafında 1983-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini qismində Vyetnama tarixi səfərinin mühüm rol oynaması xüsusi vurğulanıb. Həmçinin keçmiş SSRİ dövründə Azərbaycanda minlərlə vyetnamlının təhsil aldığı diqqətə çatdırılıb. 

Bildirilib ki, müstəqilliyin bərpasından sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan-Vyetnam əlaqələri dinamik inkişaf edib.

Xüsusilə, 2014-cü ildə Azərbaycanın dövlət başçısının Vyetnama, 2025-ci ildə isə Vyetnam Sosialist Respublikası Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi To Lamın Azərbaycana reallaşdırdığı dövlət səfərinin ikitərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə və etibarlı əməkdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsinə mühüm töhfə verdiyi vurğulanıb.

Görüşdə həmçinin, Baş prokuror Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin 2025-ci ildə Hanoy şəhərinə işgüzarı səfəri xatırlanmış, həmin səfərdə Azərbaycan və Vyetnam Baş Prokurorluqları arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumunun iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında hüquqi əməkdaşlığın inkişafına töhfə verməklə yanaşı, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsinə xidmət etdiyi vurğulanıb.

Bundan başqa, görüş zamanı iki ölkənin prokurorluqları arasında hüquqi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, mövcud əlaqələrin gələcəkdə daha da intensivləşdirilməsi məqsədilə əmlakın bərpası, ətraf mühitin qorunması kimi prokurorluq fəaliyyətinin müxtəlif sahələrini əhatə edən Əməkdaşlıq Proqramı  imzalanıb. 

Vyetnam Sosialist Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikası və Vyetnam Sosialist Respublikası arasında cinayət işləri üzrə qarşılıqlı yardım haqqında Müqavilə” layihəsi hazırlanıb və hazırda dövlətdaxili proseduralardan keçirilir.

Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən Nquyen Tiyen təmsil etdiyi qurumun Azərbaycan ilə əlaqələrin inkişafına xüsusi önəm verdiyini, habelə qurumlar arasında əməkdaşlığın bundan sonra da genişlənəcəyinə əminliyini ifadə edib.

Görüşdə cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlıq üzrə faydalı fikir mübadiləsi aparılıb, ekstradisiya, hüquqi yardım, prokurorların təlimi və digər istiqamətlər üzrə əlaqələrin davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

Görüşdən sonra qonaqlar Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Tarix muzeyi ilə tanış olublar.

Paylaş:
88

Aktual

Siyasət

Azərbaycanda 16–18 yaşlılar üçün sosial şəbəkələrdə yeni QAYDALAR

Siyasət

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Cəmiyyət

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Mövqe

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Siyasət

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Əli Əsədov Vyetnamın Baş prokuroru ilə görüşüb

Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib

BDU-nun Astrofizika kafedrası: Bootid meteor yağışı olacaq

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Qayınatası tərəfindən öldürülən Gülüzarın atası və bacısı danışdı: “Məhkəməyə müraciət etmişdi ki,...” - VİDEO

Əməliyyat keçirildi: 18 kiloqram narkotik aşkarlandı

Keşlədəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

Milli Məclisin növbədənkənar ilk iclasının tarixi və gündəliyi açıqlandı

Son xəbərlər

Ramiz Fətəliyev Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib

Bu gün, 17:32

Xaricdə təhsil üzrə sənəd qəbulu başa çatıb, müsahibəyə start verilib

Bu gün, 17:28

Özbəkistanda qazdoldurma stansiyasında partlayış nəticəsində altı nəfər ölüb

Bu gün, 17:18

Ceyhun Bayramovdan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarına çağırış: Münaqişə zonalarından uzaq durun

Bu gün, 17:06

Əli Əsədov Vyetnamın Baş prokuroru ilə görüşüb

Bu gün, 17:04

Novxanıda əməliyyat: gizli narkobunker aşkarlandı

Bu gün, 16:41

Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:40

Sabunçuda evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 16:32

Ölkəyə gələn turistlərin sayı niyə azalır? – Ekspertdən ŞƏRH

Bu gün, 16:17

Vyetnamın Baş prokurorunun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya işgüzar səfərə gəlib

Bu gün, 16:01

İran İsrailə qarşı hərbi əməliyyatları dayandırıb

Bu gün, 15:54

Expressbank Mingəçevirdə təmizlik aksiyası keçirib - FOTO

Bu gün, 15:38

Çayların mühafizə zolaqlarına müdaxilə hallarına qarşı tədbirlər keçirilib

Bu gün, 15:29

Cəlilabadda şadlıq sarayında saxta alkoqollu içkilərin istehlaka təqdim edilməsinin qarşısı alınıb

Bu gün, 15:16

Sabahdan lisey və gimnaziyalara qəbul başlayır

Bu gün, 14:59

Azərbaycanda Aşuranın vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:38

Goranboyda avtomobil qəzasında iki nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

Bu gün, 14:36

Hacıqabulda açıq ərazidə yanğın başlayıb - FOTO

Bu gün, 14:17

Ruslan Quliyev vəfat etdi

Bu gün, 13:54

Qaxda 1 ton çətənə kolu məhv edilib

Bu gün, 13:37
Bütün xəbərlər