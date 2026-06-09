 Abşeronda sürücülər arasında insidentə görə bir nəfər saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Abşeronda sürücülər arasında insidentə görə bir nəfər saxlanılıb

First News Media11:22 - Bu gün
Abşeronda sürücülər arasında insidentə görə bir nəfər saxlanılıb

Abşeron rayonunda sürücülər arasında baş verən insident araşdırılıb.

Bu barədə 1news.az-a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyunun 7-də Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində "Mercedes Gelandewagen" və "Kia" markalı avtomobillərin sürücüləri arasında baş vermiş insidentlə bağlı polis əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılıb.

Araşdırmalarla "Mercedes" markalı, 77-UE-011 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü Ş.Həmzəyev müəyyən edilərək saxlanılıb. Həmin nəqliyyat vasitəsi cərimə meydançasına yerləşdirilib.

Sürücü barəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq hüquqi məsuliyyət tədbirləri görülür.

Paylaş:
99

Aktual

Siyasət

Azərbaycanda 16–18 yaşlılar üçün sosial şəbəkələrdə yeni QAYDALAR

Siyasət

Hikmət Hacıyev: Minalar insan həyatı almaqda davam edir

Cəmiyyət

Sabah ölkə ərazisində hava necə olacaq? - PROQNOZ

Siyasət

Zakir Nuriyev: Azərbaycanda dollarlaşma səviyyəsində azalma müşahidə olunur 

Cəmiyyət

Sabah Goranboy və Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq

Şagirdlər üçün rəqəmsal tədris köməkçisi istifadəyə verilib

Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var - FOTO

Dəmiryol nəqliyyatının infrastrukturunun saxlanması və ondan istifadə qaydaları təsdiq edilib

Redaktorun seçimi

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

“Card-to-card” problemi: Azərbaycanda elektron ticarətin 71%-i vergi hesabatlılığının xaricində necə qaldı?

Sizin üçün xəbərlər

Gədəbəyə dolu düşüb

İntensiv yağış, dolu müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Son xəbərlər

Sabah Goranboy və Masallının bəzi kəndlərində qaz olmayacaq

Bu gün, 17:44

Avtomobildə 72 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Bu gün, 17:28

Şagirdlər üçün rəqəmsal tədris köməkçisi istifadəyə verilib

Bu gün, 17:15

Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var - FOTO

Bu gün, 17:13

Dəmiryol nəqliyyatının infrastrukturunun saxlanması və ondan istifadə qaydaları təsdiq edilib

Bu gün, 16:54

“BakıKart”ın qiyməti 11 ildə ilk dəfə artırılır

Bu gün, 16:51

İcbari tibbi sığorta çərçivəsində sümük iliyinin transplantasiyasının limiti artırılıb

Bu gün, 16:31

Sloveniya Prezidenti İlham Əliyevə məktub göndərib

Bu gün, 16:25

Hyatt Regency Baku-da Azərbaycan Mətbəxinə İnnovativ Baxış - FOTO

Bu gün, 16:07

LEXUS RZ – Elektrikli Lüksün Yeni Erası - FOTO - VİDEO

Bu gün, 16:01

Azərbaycanda dövlət əmlakını özəl əmlakla dəyişdirmək mümkün ola bilər

Bu gün, 16:00

Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının iclasının tarixi və gündəliyi məlum olub

Bu gün, 15:48

Hindistanda qadın fil hücumu nəticəsində öldü

Bu gün, 15:39

“Qurtuluş” Reabilitasiya Mərkəzi ilə bağlı məhkəmənin vaxtı məlum olub

Bu gün, 15:25

Milli Məclisdə kənd təsərrüfatı ilə bağlı dinləmə keçiriləcək

Bu gün, 15:13

Hikmət Hacıyev: Minalar insan həyatı almaqda davam edir

Bu gün, 15:08

İmişlidə çayda batdığı ehtimal olunan yeniyetmənin axtarışları davam edir - VİDEO

Bu gün, 14:46

DÇ-2026-nın açılış oyununu o idarə edəcək

Bu gün, 14:25

Bakıda 78 nəfər XII sinfi bitirir

Bu gün, 14:01

Polisdən avtomobilin üzərinə uzanan qadınla bağlı AÇIQLAMA

Bu gün, 13:46
Bütün xəbərlər