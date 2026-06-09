 Avtomobildə 72 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Avtomobildə 72 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

First News Media17:28 - 09 / 06 / 2026
Avtomobildə 72 kq narkotik aşkarlanıb - VİDEO

Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən növbəti əməliyyat nəticəsində əvvəllər məhkum olunan 50 yaşlı Mətanət Qaffarova və sonuncu ilə birlikdə narkotiklərin dövriyyəsində əlbir olan 25 yaşlı Nurlan Gorodalov saxlanılıblar.

Bu barədə 1news.az-a DİN-in Mətbuat xidmətindən xəbər verilib.

Məlumata görə, sonuncunun idarə etdiyi “Chevrolet” markalı avtomobildən tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən 72 kiloqrama yaxın marixuana və 5687 ədəd metadon həbi aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılanların ölkəyə paraplan uçuş aparatı vasitəsilə qaçaqmalçılıq yolu ilə keçirilən narkotiklərin satışını təşkil etməyi planlaşdırdıqları müəyyən edilib.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. M.Qaffarova və N.Gorodalov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

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