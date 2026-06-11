Bakıda "Qazel"lə motosiklet toqquşub, ölən var
Bakıda "Qazel"lə motosiklet toqquşması nəticəsində bir nəfər ölüb.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Xəzər rayonunda qeydə alınıb.
1985-ci il təvəllüdlü Qurbanov Rafiz İbrahimxəlil oğlu idarə etdiyi "Qazel" markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən 2008-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Mirzə Arif oğlunun idarə etdiyi "Tufan" markalı motosikletlə toqquşub. Nəticədə sərnişin Məmmədov Nihat Elmar oğlu xəsarət almış, sürücü - Mirzə Məhəmməd aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.
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