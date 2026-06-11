 Rusiya Ukraynanın üç vilayətinə zərbələr endirib, 2 nəfər ölüb, 36 nəfər yaralanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Rusiya Ukraynanın üç vilayətinə zərbələr endirib, 2 nəfər ölüb, 36 nəfər yaralanıb

First News Media11:04 - Bu gün
Rusiya Ukraynanın üç vilayətinə zərbələr endirib, 2 nəfər ölüb, 36 nəfər yaralanıb

Rusiyanın Ukraynanın Dnepropetrovsk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 36 nəfər yaralanıb.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi administrasiyalarının rəhbərləri və hüquq-mühafizə orqanları bildirib.

Məlumata görə, Dnepropetrovsk Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Qanja bildirib ki, Rusiya qoşunları sutka ərzində regiona təxminən 30 dəfə hücum edib. Zərbələr nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 16 nəfər yaralanıb. Mülki infrastruktur obyektləri zədələnib və qismən dağılıb.

Zaporojye Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorovun sözlərinə görə, Rusiya qoşunları vilayətin 44 yaşayış məntəqəsinə 800-dən çox zərbə endirib. Nəticədə səkkiz nəfər xəsarət alıb.

Xerson Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Aleksandr Prokudin bildirib ki, vilayətin atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olub, 12 nəfər yaralanıb.

Paylaş:
104

Aktual

1news TV

"İctimai məkanda şortik geyinilməsinə qarşıyam" - VİDEOSORĞU

Rəsmi

Bruney-Darüssalamın Sultanı İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Hüseyn Hüseynov: Azərbaycan investorlar üçün sabit və proqnozlaşdırıla bilən mühit yaradır

Siyasət

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

Cəmiyyət

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı

Xətaidə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Göygöldə 2 nəfər göldə boğularaq ölüb

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Hyatt Regency Baku-da Azərbaycan Mətbəxinə İnnovativ Baxış - FOTO

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Araz çayında batan yeniyetmənin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

I və IV ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanı keçirilib -YENİLƏNİB

Son xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:30

İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı

Bu gün, 17:19

Slovakiya XİN-in dövlət katibi Azərbaycana səfər edib

Bu gün, 17:04

Xətaidə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:02

Göygöldə 2 nəfər göldə boğularaq ölüb

Bu gün, 16:46

Evdən 14 min manatlıq qızıl oğurlayanlar saxlanıldı

Bu gün, 16:29

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndərilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:19

Hikmət Hacıyev: 4000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı hələ də itkin kimi qeydiyyatdadır

Bu gün, 16:18

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə yeni sədr müavinləri təyin olunub

Bu gün, 16:03

Bakı metrosu yay qrafikinə keçir

Bu gün, 15:50

Böyük Britaniyanın müdafiə naziri istefa verib

Bu gün, 15:25

Bahadur Rzayev TƏBİB-in İcraçı direktorunun müavini təyin edilib

Bu gün, 15:14

Bruney-Darüssalamın Sultanı İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:42

İran XİN: ABŞ-nin zərbələri atəşkəsi mənasız edir

Bu gün, 14:32

Küveyt İran hücumlarından sonra hava məkanını bağladı

Bu gün, 14:22

Məhərrəm ayı bu tarixdə başlayır - FƏTVA

Bu gün, 14:13

Türkiyə və Bolqarıstan sərhəddə yeni keçid məntəqəsi yaradacaq

Bu gün, 14:00

Qız övladı olan valideynlərə erkən pensiya veriləcək? - VACİB AÇIQLAMA

Bu gün, 13:46

Bakıda bu dayanacaqlar söküləcək

Bu gün, 13:37

Əlverişsiz hava şəraiti Göygöldə fəsadlar törədib - FOTO

Bu gün, 13:29
Bütün xəbərlər