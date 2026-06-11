 Qız övladı olan valideynlərə erkən pensiya veriləcək? - VACİB AÇIQLAMA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Qız övladı olan valideynlərə erkən pensiya veriləcək? - VACİB AÇIQLAMA

First News Media13:46 - Bu gün
Qız övladı olan valideynlərə erkən pensiya veriləcək? - VACİB AÇIQLAMA

Azərbaycanda pensiya sistemi ilə bağlı müxtəlif təkliflər zaman-zaman ictimai müzakirələrə səbəb olur. Son dövrlərdə gündəmə gələn məsələlərdən biri də yalnız qız övladı olan valideynlərə daha erkən pensiyaya çıxmaq hüququnun verilməsi ilə bağlıdır. Bu yanaşmanın tərəfdarları hesab edirlər ki, sosial və ailəvi səbəblərdən bəzi hallarda qız övladları valideynlərinə müntəzəm maddi dəstək göstərməkdə çətinlik çəkə bilirlər.

Bəs yalnız qız övladı olan valideynlər üçün erkən pensiya hüququnun tətbiqi sosial baxımdan nə dərəcədə məqsədəuyğundur?

Mövzu ilə bağlı KONKRET.az-a açıqlama verən Liberal İqtisadçılar Mərkəzinin sədri Akif Nəsirli bildirib ki, bu məsələ sosial baxımdan müzakirə edilə bilər, lakin yalnız qız övladı olan valideynlərə erkən pensiya hüququnun verilməsi birmənalı şəkildə düzgün yanaşma sayılmır

"Müasir dövrdə valideynlərə maddi dəstək göstərmək övladın cinsindən deyil, onun təhsilindən, məşğulluğundan, gəlir səviyyəsindən və ailə vəziyyətindən asılıdır.

Bir çox hallarda qız övladları valideynlərinə oğullar qədər, hətta daha çox dəstək göstərirlər. Ona görə də sosial təminat məsələlərinin övladın cinsinə görə müəyyənləşdirilməsi doğru yanaşma deyil”.

Ekspert qeyd edib ki, pensiya sistemi əsasən əmək fəaliyyəti, sosial sığorta ödənişləri və sosial ehtiyac meyarları üzərində qurulmalıdır:

"Pensiya hüququnun övladların cinsinə görə fərqləndirilməsi gender bərabərliyi prinsipi ilə ziddiyyət yarada və digər ailələr üçün ədalətsiz görünə bilər.

Daha məqsədəuyğun yol maddi vəziyyəti zəif yaşlı insanların, tək yaşayan valideynlərin və sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan ailələrin əlavə sosial təminat mexanizmləri vasitəsilə dəstəklənməsidir.

Bu halda yardım ehtiyac əsasında göstərilər və övladların cinsinə bağlı ayrı-seçkilik yaranmaz”.

Ekspert hesab edir ki, sosial müdafiə siyasətində əsas meyar ailənin real ehtiyacları olmalı, güzəştlər isə gender amilinə deyil, sosial vəziyyətə görə müəyyənləşdirilməlidir.

Paylaş:
117

Aktual

1news TV

"İctimai məkanda şortik geyinilməsinə qarşıyam" - VİDEOSORĞU

Rəsmi

Bruney-Darüssalamın Sultanı İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Hüseyn Hüseynov: Azərbaycan investorlar üçün sabit və proqnozlaşdırıla bilən mühit yaradır

Siyasət

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

Cəmiyyət

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı

Xətaidə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Göygöldə 2 nəfər göldə boğularaq ölüb

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Azovda 5 azərbaycanlının həyatına son qoyan dron hücumunun görüntüləri yayıldı – VİDEO – YENİLƏNİB

Şahdağda qarın hündürlüyü 1 santimetrdir - faktiki hava

Araz çayında batan yeniyetmənin meyiti tapılıb - YENİLƏNİB

XİN: Azov dənizində gəmilərin vurulması nəticəsində yaralanan vətəndaşların Azərbaycana qayıdışı üçün tədbirlər görülür

Son xəbərlər

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:30

İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı

Bu gün, 17:19

Slovakiya XİN-in dövlət katibi Azərbaycana səfər edib

Bu gün, 17:04

Xətaidə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 17:02

Göygöldə 2 nəfər göldə boğularaq ölüb

Bu gün, 16:46

Evdən 14 min manatlıq qızıl oğurlayanlar saxlanıldı

Bu gün, 16:29

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndərilib - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:19

Hikmət Hacıyev: 4000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı hələ də itkin kimi qeydiyyatdadır

Bu gün, 16:18

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə yeni sədr müavinləri təyin olunub

Bu gün, 16:03

Bakı metrosu yay qrafikinə keçir

Bu gün, 15:50

Böyük Britaniyanın müdafiə naziri istefa verib

Bu gün, 15:25

Bahadur Rzayev TƏBİB-in İcraçı direktorunun müavini təyin edilib

Bu gün, 15:14

Bruney-Darüssalamın Sultanı İlham Əliyevi təbrik edib

Bu gün, 14:42

İran XİN: ABŞ-nin zərbələri atəşkəsi mənasız edir

Bu gün, 14:32

Küveyt İran hücumlarından sonra hava məkanını bağladı

Bu gün, 14:22

Məhərrəm ayı bu tarixdə başlayır - FƏTVA

Bu gün, 14:13

Türkiyə və Bolqarıstan sərhəddə yeni keçid məntəqəsi yaradacaq

Bu gün, 14:00

Qız övladı olan valideynlərə erkən pensiya veriləcək? - VACİB AÇIQLAMA

Bu gün, 13:46

Bakıda bu dayanacaqlar söküləcək

Bu gün, 13:37

Əlverişsiz hava şəraiti Göygöldə fəsadlar törədib - FOTO

Bu gün, 13:29
Bütün xəbərlər