 İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı

First News Media17:19 - 11 / 06 / 2026
İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı

Bu gün start götürəcək futbol üzrə dünya çempionatı Azərbaycan tamaşaçılarına İctimai Televiziya (İTV) tərəfindən FIFA-nın yayım qaydalarına və beynəlxalq televiziya standartlarına uyğun olaraq yüksək keyfiyyətlə təqdim olunacaq.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin yaydığı açıqlamada bildirilib.

Qeyd olunub ki, ABŞ, Kanada və Meksikanın ev sahibliyi edəcəyi turnirin 104 oyunundan 92-si İctimai Televiziyanın efirində canlı yayımlanacaq. Azərbaycan tamaşaçılarının turnirin bütün oyunlarını canlı izləməsini təmin etmək üçün qrup mərhələsinin III turunda eyni vaxtda keçiriləcək 12 oyunun “CBC Sport”da yayımlanmasına İctimai Televiziya tərəfindən imkan yaradılıb. Bununla da bütün qarşılaşmalar tamaşaçılara canlı şəkildə təqdim olunacaq.

Lisenziya qaydalarına əsasən, turnir ərzində yalnız 15 oyun İTV-nin yutub kanalı üzərindən canlı yayımlanacaq. Bu çərçivədə ən çox maraq doğuran qarşılaşmalar – Türkiyə millisinin 3 qrup oyunu və 1/8 final mərhələsindən etibarən 12 oyun İTV-nin rəsmi yutub kanalında canlı təqdim olunacaq.

İTV-də yayımlanan bütün oyunlar eyni zamanda itv.az platformasında da canlı izlənilə biləcək.

Azarkeşlər hər gün saat 12:30-da “FIFA Günün İcmalı”nı, gecə saatlarında keçirilən oyunların təkrarını isə 14:00–18:00 aralığında İctimai Televiziyada izləyə biləcəklər. Matçların ən maraqlı epizodları, qollar və icmallar İTV-nin yutub kanalında da təqdim olunacaq.

Bundan əlavə, gün ərzində “Bol futbol” proqramı çərçivəsində turnirin əsas məqamları və aktual hadisələri peşəkar ekspertlərin iştirakı ilə müzakirə olunacaq. Proqramda müasir yayım texnologiyaları və yeni təqdimat formatları tətbiq ediləcək.

Qarşılaşmaların şərhinə İctimai TV-nin və “CBC Sport”un şərhçiləri cəlb olunacaq.

Əldə olunmuş razılığa əsasən, dünya çempionatının oyunları İctimai Radioda da yayımlanacaq. İctimai Radio Azərbaycanda mundialın yeganə radio yayımçısı olacaq.

Paylaş:
121

Aktual

1news TV

"İctimai məkanda şortik geyinilməsinə qarşıyam" - VİDEOSORĞU

Rəsmi

Bruney-Darüssalamın Sultanı İlham Əliyevi təbrik edib

Cəmiyyət

Hüseyn Hüseynov: Azərbaycan investorlar üçün sabit və proqnozlaşdırıla bilən mühit yaradır

Siyasət

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

Cəmiyyət

Ötən ay 68 nəfər Azərbaycana geri qaytarılıb

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı

Xətaidə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Yağış yağacaq, 29 dərəcəyədək isti olacaq - Sabahın HAVASI

Hyatt Regency Baku-da Azərbaycan Mətbəxinə İnnovativ Baxış - FOTO

Bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

Kürdəmirdə açıq ərazidə yanğın başlayıb

Son xəbərlər

Ötən ay 68 nəfər Azərbaycana geri qaytarılıb

11 / 06 / 2026, 17:48

Küləkli hava şəraiti ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ

11 / 06 / 2026, 17:30

İTV Dünya Çempionatının yayımı ilə bağlı məlumat yaydı

11 / 06 / 2026, 17:19

Slovakiya XİN-in dövlət katibi Azərbaycana səfər edib

11 / 06 / 2026, 17:04

Xətaidə evdən oğurluq edən şəxs saxlanılıb

11 / 06 / 2026, 17:02

Göygöldə 2 nəfər göldə boğularaq ölüb

11 / 06 / 2026, 16:46

Evdən 14 min manatlıq qızıl oğurlayanlar saxlanıldı

11 / 06 / 2026, 16:29

Bu gün Azərbaycandan Ermənistana 17 vaqon dizel göndərilib - YENİLƏNİB

11 / 06 / 2026, 16:19

Hikmət Hacıyev: 4000-dən çox Azərbaycan vətəndaşı hələ də itkin kimi qeydiyyatdadır

11 / 06 / 2026, 16:18

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə yeni sədr müavinləri təyin olunub

11 / 06 / 2026, 16:03

Bakı metrosu yay qrafikinə keçir

11 / 06 / 2026, 15:50

Böyük Britaniyanın müdafiə naziri istefa verib

11 / 06 / 2026, 15:25

Bahadur Rzayev TƏBİB-in İcraçı direktorunun müavini təyin edilib

11 / 06 / 2026, 15:14

Bruney-Darüssalamın Sultanı İlham Əliyevi təbrik edib

11 / 06 / 2026, 14:42

İran XİN: ABŞ-nin zərbələri atəşkəsi mənasız edir

11 / 06 / 2026, 14:32

Küveyt İran hücumlarından sonra hava məkanını bağladı

11 / 06 / 2026, 14:22

Məhərrəm ayı bu tarixdə başlayır - FƏTVA

11 / 06 / 2026, 14:13

Türkiyə və Bolqarıstan sərhəddə yeni keçid məntəqəsi yaradacaq

11 / 06 / 2026, 14:00

Qız övladı olan valideynlərə erkən pensiya veriləcək? - VACİB AÇIQLAMA

11 / 06 / 2026, 13:46

Bakıda bu dayanacaqlar söküləcək

11 / 06 / 2026, 13:37
Bütün xəbərlər