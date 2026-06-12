 Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Perunun XİN rəsmisinə təqdim edib | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Perunun XİN rəsmisinə təqdim edib

First News Media10:27 - Bu gün
Azərbaycan səfiri etimadnaməsinin surətini Perunun XİN rəsmisinə təqdim edib

Azərbaycanın Perudakı səfiri Seymur Fətəliyev etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Protokolu və Mərasimlər idarəsinin rəisi Eduardo Migel Hilarion Peres del Solar Marsenaroya təqdim edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat səfirliyin "X" sosial şəbəkəsində yerləşdirilib.

Qeyd edək ki, Seymur Fətəliyev ötən ilin oktyabrın 27-də Azərbaycanın Meksika Birləşmiş Ştatlarında səfiri vəzifəsinə təyin edilib.

 

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