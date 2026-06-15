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Cəmiyyət

Bakının 6 rayonunda avtomobil yolları təmir ediləcək

First News Media11:48 - Bu gün
Bakının 6 rayonunda avtomobil yolları təmir ediləcək

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Bakının Nərimanov, Yasamal, Səbail, Nəsimi, Xətai və Nizami rayonlarında yol infrastrukturunu yeniləməyə hazırlaşır.

Bu barədə 1news.az-a qurumdan bildirilib.

Məlumata görə, ilkin mərhələdə küçə və prospektlərin təmirə ehtiyacı olan hissələrində bərpa işləri həyata keçiriləcək.

Məqsəd paytaxtın yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, nəqliyyatın hərəkətinin daha təhlükəsiz və rahat təşkil edilməsidir.

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