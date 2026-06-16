 AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
İqtisadiyyat

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

First News Media09:24 - Bu gün
AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,06 % artaraq 1,9685 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,54 % azalaraq 2,3446 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9685

100 Rusiya rublu

2,3446

1 Avstraliya dolları

1,1988

1 Belarus rublu

0,6235

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Koreya vonu

0,1124

1 Çexiya kronu

0,0815

1 Çin yuanı

0,2514

1 Danimarka kronu

0,2634

1 Gürcü larisi

0,6403

1 Honq Konq dolları

0,2170

1 Hindistan rupisi

0,0180

1 İngilis funt sterlinqi

2,2776

10 000 İran rialı

-

1 İsveç kronu

0,1805

1 İsveçrə frankı

2,1369

1 İsrail şekeli

0,5836

1 Kanada dolları

1,2134

1 Küveyt dinarı

5,5119

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3472

1 Qətər rialı

0,4663

1 Qırğız somu

0,0194

100 Macarıstan forinti

0,5615

1 Moldova leyi

0,0979

1 Norveç kronu

0,1778

100 Özbək somu

0,0142

100 Pakistan rupisi

0,6105

1 Polşa zlotası

0,4629

1 Rumıniya leyi

0,3760

1 Serbiya dinarı

0,0168

1 Sinqapur dolları

1,3247

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3246

Türk lirəsi

0,0367

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0379

Yapon yeni

1,0608

Yeni Zelandiya dolları

0,9874

Qızıl

7349,0235

Gümüş

118,5389

Platin

2999,9560

Palladium

2272,1350
Paylaş:
93

Aktual

Rəsmi

Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə telefon danışığı aparıb

İqtisadiyyat

Bakıda İİB Qrupunun İllik Toplantıları çərçivəsində İnvestisiya Perspektivləri Forumu keçirilir 

İqtisadiyyat

Nazir: Azərbaycanda halal aqrar sektorun inkişafı üzrə bir neçə istiqamət müəyyənləşdirilib

Siyasət

Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir

İqtisadiyyat

Bakıda İİB Qrupunun İllik Toplantıları çərçivəsində İnvestisiya Perspektivləri Forumu keçirilir 

Nazir: Azərbaycanda halal aqrar sektorun inkişafı üzrə bir neçə istiqamət müəyyənləşdirilib

Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq iqtisadi əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müzakirə edib - FOTO

"Azeri Light" 86,55 dollara ticarət olunub

Redaktorun seçimi

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Politoloq: “İran tərəfindən verilən bəyanatlarla real addımlar arasında ziddiyyət müşahidə olunur”

Sizin üçün xəbərlər

Əmtəə bazarlarında qızıl 4 200 dollara düşüb

Azərbaycanın xarici dövlət borcu azalıb

AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı

Neftin qiyməti ilə bağlı dəyişiklik baş verdi - RƏQƏMLƏR

Son xəbərlər

Bakıda İİB Qrupunun İllik Toplantıları çərçivəsində İnvestisiya Perspektivləri Forumu keçirilir 

Bu gün, 16:51

Əli Əsədov Özbəkistan Prezidenti ilə görüşüb - FOTO

Bu gün, 16:39

Fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 16:38

Nazir: Azərbaycanda halal aqrar sektorun inkişafı üzrə bir neçə istiqamət müəyyənləşdirilib

Bu gün, 16:21

Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə telefon danışığı aparıb

Bu gün, 16:07

Azərbaycan və Birləşmiş Krallıq iqtisadi əməkdaşlığın yeni istiqamətlərini müzakirə edib - FOTO

Bu gün, 16:01

Rayonlar üzrə pensiyaların ödəniləcəyi tarix açıqlanıb

Bu gün, 15:54

Tovuz sakini çayda batıb

Bu gün, 15:39

Ülvi Mansurov: Logistika layihələri Azərbaycanın investisiya imkanlarını genişləndirir

Bu gün, 15:23

Sabah Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb

Bu gün, 15:06

Nazir: Zəngəzur dəhlizi layihəsi ölkənin regional logistika mərkəzi kimi rolunu daha da gücləndirəcək 

Bu gün, 14:50

Şəmkirdə 1 yaşlı körpə qızdırmadan ölüb

Bu gün, 14:46

Mikayıl Cabbarov: Son illərdə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində investisiya mühiti yaxşılaşdırılıb

Bu gün, 14:37

Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Bonnda Xəzərin səviyyəsinin azalmasının ekoloji təsirləri müzakirə olunub

Bu gün, 14:35

Nazir: Azərbaycanın iqtisadi uğurlarının əsasında inkişafı prioritetə çevirən strateji baxış dayanır

Bu gün, 14:34

Prezident qeyri-neft-qaz mallarının ixracının dəstəklənməsi haqqında Fərman imzalayıb

Bu gün, 14:21

Qəbələdə yanğın olub, xəsarət alan var

Bu gün, 14:15

Əli Əsədov Özbəkistanda işgüzar səfərdədir - FOTO

Bu gün, 14:11

Sabah hava necə olacaq? - PROQNOZ

Bu gün, 13:07

Hüseyn Hüseynov: Qlobal dayanıqlı inkişaf hədəflərinin hazırda yalnız təxminən 17 faizi plan üzrə düzgün istiqamətdə irəliləyir

Bu gün, 12:58
Bütün xəbərlər