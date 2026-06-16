AMB günün valyuta məzənnələrini açıqladı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, avronun 0,06 % artaraq 1,9685 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,54 % azalaraq 2,3446 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9685
|
100 Rusiya rublu
|
2,3446
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1988
|
1 Belarus rublu
|
0,6235
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1124
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2514
|
1 Danimarka kronu
|
0,2634
|
1 Gürcü larisi
|
0,6403
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2170
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0180
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2776
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1805
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1369
|
1 İsrail şekeli
|
0,5836
|
1 Kanada dolları
|
1,2134
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5119
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3472
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5615
|
1 Moldova leyi
|
0,0979
|
1 Norveç kronu
|
0,1778
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6105
|
1 Polşa zlotası
|
0,4629
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3760
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3247
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3246
|
Türk lirəsi
|
0,0367
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0379
|
Yapon yeni
|
1,0608
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9874
|
Qızıl
|7349,0235
|
Gümüş
|118,5389
|
Platin
|2999,9560
|
Palladium
|2272,1350