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İqtisadiyyat

"Azeri Light" 86,55 dollara ticarət olunub

First News Media11:43 - Bu gün
"Azeri Light" 86,55 dollara ticarət olunub

Dünya bazarlarında "Azeri Light" (CIF) markalı Azərbaycan nefti ucuzlaşıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 3,95 ABŞ dolları və ya 4,36% ucuzlaşaraq 86,55 ABŞ dolları olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 90,5 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində “Azeri Light” markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

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