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Siyasət

Prezident: Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər göstərir ki, bizim fəaliyyətimizin gündəliyi çoxşaxəlidir

First News Media09:46 - Bu gün
Prezident: Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq tədbirlər göstərir ki, bizim fəaliyyətimizin gündəliyi çoxşaxəlidir

Biz bir çox beynəlxalq tədbirlərə uğurla ev sahibliyi etmişik. Bu, 2010-cu ildə İslam İnkişaf Bankı Qrupunun illik iclasından sonra baş vermişdir.

1news.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində çıxışında söyləyib.

“Məsələn, onların sırasında 2024-cü ildə keçirilmiş COP29 tədbiridir. Onun çox yaxşı nəticələri oldu, o cümlədən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu ötən ay təşkil olundu. Bu da Azərbaycanda keçirilmiş digər uğurlu beynəlxalq tədbir idi. Digər tədbirlər də var idi. Bütün bunlar onu göstərir ki, bizim fəaliyyətimizin gündəliyi çoxşaxəlidir”, - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.

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