Fərhad Hacıyev: Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor
"Ənənəvi olaraq xanımların sayı azdır bu narahatedici prosesdir"
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Ekspo Mərkəzində altıncı “Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsinin açılış mərasimində “Yüksəliş” işçi qrupunun rəhbəri Fərhad Hacıyev deyib:
"Əsas yaş qrupu isə 21-30 yaş arasıdır: “Təhsil üzrə statistikada 121 bakalavriat, 61 magistrant 12 doktorantura təhsili alan iştirakçımız var".
F.Hacıyev qeyd edib ki, universitetlər üzrə statistikada birinci yer İqtisad Univetsiteti, Milli Aviasiya Akademiyası, Dövlət İdarəetmə Akafemiyası məzunlarıdır:
"Yarımfinalda dövlət sektoru daha çox idi, finalda isə özəl sektor daha çoxdur. Bütün finalçılara uğurlar arzu edirəm”.
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