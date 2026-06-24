 Fərid Şəfiyev: Azərbaycan “orta güc” kimi mövqeyini gücləndirir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Fərid Şəfiyev: Azərbaycan “orta güc” kimi mövqeyini gücləndirir

Qafar Ağayev10:40 - Bu gün
Fərid Şəfiyev: Azərbaycan “orta güc” kimi mövqeyini gücləndirir

“Azərbaycan son illərdə qazandığı siyasi, hərbi və iqtisadi nailiyyətlər nəticəsində “orta güc” kimi mövqeyini daha da gücləndirib”.

1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) sədri Fərid Şəfiyev “Azərbaycan orta güc kimi: xarici siyasət, regional təsir və qlobal iştirak” mövzusunda keçirilən konfransda səsləndirib.

O bildirib ki, bu status Azərbaycanın yalnız regionda deyil, daha geniş coğrafiyada təsir imkanlarının artdığını nümayiş etdirir.

“‘Orta güc” anlayışı hərbi potensial, iqtisadi imkanlar, diplomatik təsir və ‘yumşaq güc’ kimi amillərin məcmusunu əhatə edir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam təmin etməsi bu statusun daha aydın şəkildə formalaşmasına şərait yaradıb. Hazırda Azərbaycan təkcə ölkə daxilində deyil, regiondan kənarda da müxtəlif təşəbbüs və layihələr reallaşdırır. Bu isə ölkənin potensialının Cənubi Qafqaz çərçivəsini aşdığını göstərir”, – deyə o vurğulayıb.

F.Şəfiyev qeyd edib ki, bu gün “orta güc” yanaşması yalnız nəzəri çərçivə ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda praktik əhəmiyyət daşıyır. 

“Müxtəlif ölkələrin təcrübəsində bu modelin real tətbiq nümunələri mövcuddur”.

O bildirib ki, MİK platformasında Meksika, İndoneziya, Cənubi Koreya, Türkiyə və Argentina kimi ölkələrin inkişaf modelləri bu kontekstdə diqqət çəkir və bu yanaşmalar dövlətlərin hansı strateji yolu seçməli olduqları baxımından praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

BMTM sədri əlavə edib ki, konfrans çərçivəsində bu məsələlərin həm nəzəri, həm də tətbiqi aspektləri geniş müzakirə olunur.

O qeyd edib ki, istənilən elmi arqumentin əsaslı və keçərli olması üçün onun möhkəm nəzəri bazaya söykənməsi vacibdir və bu baxımdan “orta güc” konsepsiyasının elmi əsaslarının araşdırılması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Paylaş:
130

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Cəmiyyət

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Cəmiyyət

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Cəmiyyət

Fərhad Məmmədov: Fransa böyük güc olsa da, Azərbaycana qarşı istədiyi nəticəni əldə edə bilmir 

Cəmiyyət

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bakı–Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Azərbaycanda 200 tələbənin vəfat etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara rəsmi reaksiya verilib

“VAZ” dərəyə yuvarlandı - Sürücü öldü, 3 sərnişin yaralandı

Mərdəkanda dənizdə boğulan gənclərin son görüntüləri - VİDEO - YENİLƏNİB 2

Operativlik, şəffaflıq və rəsmiləşdirmə prosesləri: Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsindən REPORTAJ

Son xəbərlər

Mateus Kamilio: “Nazim Sadıxovla döyüşün vaxtından əvvəl başa çatacağını düşünürəm”

Bu gün, 14:27

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bu gün, 13:41

Bakı–Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Bu gün, 13:12

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Bu gün, 13:08

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Bu gün, 13:06

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Bu gün, 12:57

Dövlət məktəblərində direktor vakansiyaları: elektron qeydiyyat tarixləri açıqlandı

Bu gün, 12:40

Fərhad Məmmədov: Fransa böyük güc olsa da, Azərbaycana qarşı istədiyi nəticəni əldə edə bilmir 

Bu gün, 12:20

Deputat: Azərbaycan regionda sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edən əsas aktorlardandır

Bu gün, 12:02

Fariz İsmayılzadə: Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirakı “orta güc” statusunu təsdiqləyir 

Bu gün, 11:53

Xaçmazda evlərdən 50 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 11:35

Bakıda 11-ci “Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu” keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:26

Dövlət başçısı: İƏT-in ardıcıl dəstəyini daim hiss etmişik

Bu gün, 11:20

Rusif Hüseynov: Azərbaycanın “orta güc” narrativi artıq rəsmi səviyyədə formalaşıb

Bu gün, 11:09

Prezident: İslam dəyərlərinin qorunmasına Azərbaycanda həmişə böyük önəm verilib

Bu gün, 11:07

İlham Əliyev İƏT Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:00

Eldar Namazov: Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə malikdir

Bu gün, 10:49

FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 10:43

Fərid Şəfiyev: Azərbaycan “orta güc” kimi mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 10:40

Ağcabədidə 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 10:37
Bütün xəbərlər