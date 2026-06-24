 Eldar Namazov: Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə malikdir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Eldar Namazov: Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə malikdir

Qafar Ağayev10:49 - Bu gün
Eldar Namazov: Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə malikdir

“Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə malikdir”.

1news.az xəbər verir ki, bu fikirləri Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru  Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) təşkilatçılığı ilə keçirilən “Azərbaycan orta güc kimi: xarici siyasət, regional təsir və qlobal iştirak” mövzusunda konfransda çıxışı zamanı səsləndirib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan Cənubi Qafqazda ərazi, əhali, iqtisadi və hərbi güc, eləcə də digər göstəricilər baxımından ən böyük dövlətdir.

“Cənubi Qafqaz mürəkkəb geosiyasi regiondur və burada müxtəlif güc mərkəzlərinin maraqları toqquşur. Belə bir mühitdə lider dövlət olmaq böyük məsuliyyət tələb edir. Eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın potensialı region çərçivəsindən daha genişdir. Ölkəmizin Yaxın Şərqdə və Avropada artan təsiri bunun bariz nümunəsidir”, – deyə o bildirib.

E.Namazov qeyd edib ki, müasir dövrdə dövlətlərin gücünü müəyyənləşdirən amillər də dəyişməkdədir.

“Hazırda dünya rəqəmsal mərhələyə qədəm qoyub və artıq hərbi sahədə belə süni intellekt mühüm faktora çevrilir. Bu isə qlobal mühitin sürətlə dəyişdiyini göstərir. Belə şəraitdə hər bir dövlət öz mövqeyini qorumaq və gücləndirmək üçün çevik addımlar atmalıdır. Azərbaycan da bu istiqamətdə məqsədyönlü siyasət həyata keçirir”, – deyə o əlavə edib.

Paylaş:
133

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Cəmiyyət

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Cəmiyyət

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Cəmiyyət

Fərhad Məmmədov: Fransa böyük güc olsa da, Azərbaycana qarşı istədiyi nəticəni əldə edə bilmir 

Cəmiyyət

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bakı–Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Bu xəstəlik daşıyıcıları hərbi xidmətə yararlıdır - RƏSMİ

Azərbaycanda 200 tələbənin vəfat etməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara rəsmi reaksiya verilib

Köç karvanı Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

Milli Etalon Vaxtı, ölçmə, kalibrlənmə - Metrologiya İnstitutunun laboratoriyalarından REPORTAJ 

Son xəbərlər

Mateus Kamilio: “Nazim Sadıxovla döyüşün vaxtından əvvəl başa çatacağını düşünürəm”

Bu gün, 14:27

Ziya Bünyadov prospektində qəza: yaralı sürücü avtomobildən çıxarıldı

Bu gün, 13:41

Bakı–Naxçıvan reysləri ləğv edilib

Bu gün, 13:12

Cavid Vəliyev: ABŞ-nin cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan İrana qarşı planlara qoşulmayıb

Bu gün, 13:08

Sabah çətirsiz evdən çıxmayın: Temperatur dəyişəcək

Bu gün, 13:06

Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddəti uzadılıb

Bu gün, 12:57

Dövlət məktəblərində direktor vakansiyaları: elektron qeydiyyat tarixləri açıqlandı

Bu gün, 12:40

Fərhad Məmmədov: Fransa böyük güc olsa da, Azərbaycana qarşı istədiyi nəticəni əldə edə bilmir 

Bu gün, 12:20

Deputat: Azərbaycan regionda sülh təşəbbüsləri ilə çıxış edən əsas aktorlardandır

Bu gün, 12:02

Fariz İsmayılzadə: Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda fəal iştirakı “orta güc” statusunu təsdiqləyir 

Bu gün, 11:53

Xaçmazda evlərdən 50 min manatlıq oğurluq olub

Bu gün, 11:35

Bakıda 11-ci “Azərbaycan Beynəlxalq Sığorta Forumu” keçirilir - FOTO

Bu gün, 11:26

Dövlət başçısı: İƏT-in ardıcıl dəstəyini daim hiss etmişik

Bu gün, 11:20

Rusif Hüseynov: Azərbaycanın “orta güc” narrativi artıq rəsmi səviyyədə formalaşıb

Bu gün, 11:09

Prezident: İslam dəyərlərinin qorunmasına Azərbaycanda həmişə böyük önəm verilib

Bu gün, 11:07

İlham Əliyev İƏT Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

Bu gün, 11:00

Eldar Namazov: Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı mövqeyə malikdir

Bu gün, 10:49

FHN qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

Bu gün, 10:43

Fərid Şəfiyev: Azərbaycan “orta güc” kimi mövqeyini gücləndirir

Bu gün, 10:40

Ağcabədidə 7 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb

Bu gün, 10:37
Bütün xəbərlər