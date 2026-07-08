 Azərbaycan ABŞ-də beynəlxalq mükafata layiq görülüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Azərbaycan ABŞ-də beynəlxalq mükafata layiq görülüb

First News Media17:00 - Bu gün
Azərbaycan ABŞ-də beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidməti (Dövlət Xidməti) beynəlxalq səviyyədə daha bir mühüm uğura imza atıb.
 
Mədəniyyət Nazirliyindən 1news.az-a verilən məlumata görə, Dövlət Xidməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) nüfuzlu nəşri “World Economic Magazine” tərəfindən təşkil edilən müsabiqədə “Mədəni irsdə ictimai iştirak üzrə mükəmməllik - Azərbaycan 2026” (Excellence in Public Engagement for Cultural Heritage Azerbaijan 2026) beynəlxalq mükafata layiq görülüb.
 
Sözügedən mükafat mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi, innovativ yanaşmaların tətbiqi, mədəni irs obyektlərinin rəqəmsallaşdırılması və məlumat bazalarının effektiv idarə olunması istiqamətində həyata keçirilən uğurlu fəaliyyətə görə təqdim olunub. Mükafatın təqdim edilməsində əsas meyarlardan biri kimi, Dövlət Xidməti tərəfindən vətəndaş mərkəzli xidmət modelinin formalaşdırılması, 6 istiqamət üzrə rəqəmsallaşdırılmış xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi əsasında təqdim olunması, müraciətlərin operativ və şəffaf qəbulunun təmin edilməsi xüsusi vurğulanıb. Vətəndaşların “MyCulture” portalında şəxsi kabinet yaradaraq elektron xidmətlərdən istifadə və müraciətlərin icra vəziyyətinin real vaxt rejimində izləmə imkanları nəticə etibarilə vətəndaş məmnunluğunun yüksəldilməsinə xidmət edən və ictimai iştirakçılığı təşviq edən model kimi dəyərləndirilib.
 
Həmçinin, gənclərin mədəni irsin qorunması və təbliği sahəsində fəal iştirakının təşviqi, onların bu istiqamətdə bilik və bacarıqlarının inkişafına dəstək göstərilməsi, eləcə də mədəni irsə ictimai marağın daha da artırılması məqsədilə həyata keçirilən “İrs Dostu” könüllü proqramı da yüksək qiymətlənirilib. Proqram çərçivəsində könüllülərin mədəni irs obyektlərinin mühafizəsi, maarifləndirmə və təbliğat tədbirlərində, tədqiqat və monitorinq proseslərində, habelə təşkilati işlərdə fəal iştirakı ictimai iştirakçılığın gücləndirilməsi baxımından mühüm təşəbbüs kimi qeyd olunub.
 
Beynəlxalq qurumlar tərəfindən verilən bu mükafat Azərbaycanın mədəni irsin qorunması sahəsində həyata keçirdiyi islahatların, müasir idarəetmə prinsiplərinin, rəqəmsal inkişaf strategiyasının və cəmiyyətin mədəni irsin qorunması prosesində fəal iştirakına yönəlmiş siyasətin beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirildiyini bir daha təsdiqləyir.
 
Qeyd edək ki, “World Economic Magazine” tərəfindən təşkil olunan müsabiqələrdə Avstraliya, ABŞ, İsveçrə, Portuqaliya, Kanada, Misir, Meksika, Səudiyyə Ərəbistanı və digər ölkələri təmsil edən müxtəlif dövlət qurumları və özəl təşkilatlar fərqlənərək mükafata layiq görülüblər.
 
Dövlət Xidməti cari il ərzində mədəni irsin qorunması və idarə olunması sahəsində bir sıra beynəlxalq mükafatlara layiq görülərək, Azərbaycanın mədəni irs sahəsində artan nüfuzunu və innovativ yanaşmalarını dünya miqyasında nümayiş etdirir.
 
Mənbə: https://awards.worldecomag.com/world-economic-magazine-2026-award-winners/

Paylaş:
161

Aktual

Rəsmi

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

Cəmiyyət

Böyük Qayıdış: Kiçik Qaladərəsi kəndi ilk sakinlərini qarşıladı - YENİLƏNİB 1

İqtisadiyyat

“Level Tower”: ultra-premium “Klub evi”, Bakının tam ürəyində yeni həyat səviyyəsi - MÜSAHİBƏ

Cəmiyyət

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

ABŞ İrana yeni hücuma hazırlaşır – Tramp vaxtı açıqladı

KMBİ “Any Unboxing” dələduzluq piramidasına qarşı əməliyyat keçirib - VİDEO

Qanunsuz orden-medallar təsis etməkdə ittiham olunan QHT rəhbərinə hökm oxunub

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Dövlət başçısı: Artıq Azərbaycan ilə Ermənistan sülh şəraitində yaşayır və ticarət münasibətləri qururlar

Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin

Şükürbəyli kəndində daha 46 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bakıda eskalatorlar və liftlər yenilənəcək - RƏSMİ

Son xəbərlər

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

Bu gün, 19:30

Evlərə görə geri qaytarılan ƏDV açıqlandı

Bu gün, 17:53

ABŞ İrana yeni hücuma hazırlaşır – Tramp vaxtı açıqladı

Bu gün, 17:48

KMBİ “Any Unboxing” dələduzluq piramidasına qarşı əməliyyat keçirib - VİDEO

Bu gün, 17:40

Qanunsuz orden-medallar təsis etməkdə ittiham olunan QHT rəhbərinə hökm oxunub

Bu gün, 17:33

Bakıda ər arvadını öldürdükdən sonra intihar edib

Bu gün, 17:33

FHN-dən uğurlu əməliyyat: Çayda köməksiz qalan şəxs xilas olundu - VİDEO

Bu gün, 17:19

Bakıda daşınmaz əmlak qiymətləri ən çox hansı ərazidə artıb? – AQC iyunun statistikasını açıqladı

Bu gün, 17:12

Balakən sakinini sel apardı

Bu gün, 17:09

Azərbaycan ABŞ-də beynəlxalq mükafata layiq görülüb

Bu gün, 17:00

Tramp: "TikTok-da ən çox izlənilən şəxs mənəm"

Bu gün, 16:56

"Party Rock Anthem"ın ifaçısı Lauren Bennettin öldüyü iddia olunur

Bu gün, 16:37

"Kəpəz" Ehtiram Şahverdiyevlə vidalaşıb

Bu gün, 16:23

Balakəndə 43 yaşlı kişini sel apardığı ehtimal edilir

Bu gün, 16:06

“Qarabağ” - “Vestri” matçı ilə bağlı metro sərnişinlərinə xəbərdarlıq

Bu gün, 15:58

İspaniya Trampın təhdidlərinə cavab verdi: ABŞ ilə əlaqələr möhkəmdir

Bu gün, 15:50

Qanunsuz pivə istehsal edən obyekt ifşa olunub

Bu gün, 15:45

Azərbaycan və Əlcəzair arasında Birgə Komissiyanın tərkibi təsdiqlənib

Bu gün, 15:42

İçərişəhərdə razılaşdırılmamış tikinti-bərpa işlərinin aparılması qadağan olunub

Bu gün, 15:32

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:31
Bütün xəbərlər