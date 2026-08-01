 İşlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

İşlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

First News Media13:41 - Bu gün
İşlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində mağazadan oğurluq edilib.

1news.az xəbər verir ki, mağazanın icarədarı polisə müraciət edərək obyektindən ümumi dəyəri 2169 manat olan məişət əşyalarının naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib.

Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən 38 yaşlı S.Cabbarov müəyyən edilərək saxlanılıb.

Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxs işlədiyi mağazadan məhsulları hissə-hissə oğurlayaraq satıb.

Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.

Paylaş:
74

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Mövqe

Azərbaycan və Qırğızıstanın yeni müttəfiqlik modeli: Ortaq maraqlar və strateji hədəflər - ŞƏRH

Rəsmi

Mehriban Əliyeva Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib

İdman

İnfantino dünya çempionatında payların satışı layihəsini geri götürdü: 4 gün — elandan geri addımadək

Cəmiyyət

Sumqayıtda yanğın olub - VİDEO

İşlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bilgəhdə dənizdə bir nəfər batıb

Nəriman Həsənzadə sabah dəfn olunacaq - YENİLƏNİB

Redaktorun seçimi

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

“Yüksəliş” müsabiqəsi və Azərbaycanın strateji üstünlüklərinin axtarışı – Regionda yeni təsir mərkəzinə necə çevrilməli?

Azərbaycanda rəqəmsal nəqliyyat ekosistemi: Görülən işlər və qarşıdakı hədəflər - MÜSAHİBƏ

Sizin üçün xəbərlər

Ramiz Alıyev: "İnsan alveri XXI əsrin ən ağır transmilli cinayətlərindən biridir"

15 yaşınadək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək - SƏRƏNCAM

Qızıl bahalaşdı

Vado Karovin ittihamlara cavab verdi: “Bütün dediklərim sənədlərlə təsdiqlənir”

Son xəbərlər

“SpaceX” raketinin Aya çırpılmasına saatlar qaldı – yeni krater yaranacaq

Bu gün, 14:52

Sumqayıtda yanğın olub - VİDEO

Bu gün, 14:42

İlham Əliyev Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıb

Bu gün, 14:31

Azərbaycan və Qırğızıstanın yeni müttəfiqlik modeli: Ortaq maraqlar və strateji hədəflər - ŞƏRH

Bu gün, 14:09

Mehriban Əliyeva Nəriman Həsənzadənin vəfatı ilə bağlı paylaşım edib

Bu gün, 14:00

İşlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb

Bu gün, 13:41

Bilgəhdə dənizdə bir nəfər batıb

Bu gün, 13:24

İnfantino dünya çempionatında payların satışı layihəsini geri götürdü: 4 gün — elandan geri addımadək

Bu gün, 13:11

Nəriman Həsənzadə sabah dəfn olunacaq - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:11

Bazar gününün havası açıqlandı

Bu gün, 12:35

İlham Əliyev İsveçrə Prezidentini milli bayramları münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 12:26

MİQ üzrə nəticələr açıqlanıb

Bu gün, 11:50

Kamaləddin Qafarov: Azərbaycan dili milli dövlətçiliyimizin rəmzlərindən biridir

Bu gün, 11:45

Azərbaycan bu gündən Bosniya və Herseqovina və Sinqapur vətəndaşlarına vizasız rejim tətbiq edir

Bu gün, 10:45

DİN: ölkə ərazisində 56 cinayətin açılması təmin edilib

Bu gün, 10:15

BDYPİ həftəsonu ilə əlaqədar sürücülərə və piyadalara müraciət edib

Bu gün, 09:50

Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji layihələri müzakirə olunub

Bu gün, 09:45

Azərbaycan XİN: Yaponiya hökumətinə və xalqına başsağlığımızı çatdırırıq

Bu gün, 09:26

Xalq şairi Nəriman Həsənzadə vəfat edib

Bu gün, 09:10

Rusiyanın Kiyevə kütləvi raket zərbələri nəticəsində 9 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb

Bu gün, 09:07
Bütün xəbərlər