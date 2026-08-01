İşlədiyi mağazadan oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində mağazadan oğurluq edilib.
1news.az xəbər verir ki, mağazanın icarədarı polisə müraciət edərək obyektindən ümumi dəyəri 2169 manat olan məişət əşyalarının naməlum şəraitdə oğurlandığını bildirib.
Qaradağ Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinən 38 yaşlı S.Cabbarov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxs işlədiyi mağazadan məhsulları hissə-hissə oğurlayaraq satıb.
Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
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