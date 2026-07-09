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Cəmiyyət

Qubada 48 yaşlı kişi həyətində ölü tapıldı

First News Media11:09 - Bu gün
Qubada 48 yaşlı kişi həyətində ölü tapıldı

Quba 48 yaşlı kişi həyətində ölüb.

1news.az Oxu.Az-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə iyulun 8-də saat 18 radələrində rayonun Zərdabi qəsəbəsi ərazisindəki yarımtikilidə aşkar edilib. Qəsəbə sakini əvvəllər qəsdən adam öldürmə və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilərək həbs olunmuş keçmiş məhkum 1978-ci il təvəllüdlü Tərlan Abdullayevin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti qəsəbənin ərazisində ona məxsus yarımtikilidə tapılıb.

Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

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