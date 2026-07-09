 Sabah temperatur 37 dərəcəyədək yüksələcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Sabah temperatur 37 dərəcəyədək yüksələcək

First News Media12:38 - Bu gün
Sabah temperatur 37 dərəcəyədək yüksələcək

Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 20-23° isti, gündüz 30-35° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə gecə 75-85 %, gündüz 55-65 % təşkil edəcək.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısamüddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 20-25° isti, gündüz 32-37° isti, dağlarda gecə 11-16° isti, gündüz 20-25°, bəzi yerlərdə 28-30° isti olacaq.

Paylaş:
160

Aktual

Cəmiyyət

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Cəmiyyət

Sabah temperatur 37 dərəcəyədək yüksələcək

Cəmiyyət

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

Rəsmi

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib

Azərbaycan Hava Yolları 2026-cı ilin ilk yarısını müsbət nəticələrlə başa vurub

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Rəhman Hacıyevdən “Yüksəliş” iştirakçılarına çağırış: Daim öyrənin, özünüzü inkişaf etdirin

Qəzada ölən Amalla bağlı yeni fakt ortaya çıxdı: Əvvəllər həbs olunub - Qərarın FOTOSU

Vəkil Fərhad Mehdiyev: “Arzum”a verilən cəza ağır və qeyri-mütənasib görünür

Bazar günü yağış yağacaq, 34 dərə isti olacaq - PROQNOZ

Son xəbərlər

"MyGov"da yeni era: Süni intellekt artıq vətəndaşların xidmətindədir

Bu gün, 16:24

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bu gün, 16:11

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bu gün, 15:57

Hicran Hüseynova: Hər altı uşaqdan biri kiberzorakılığın qurbanına çevrilir

Bu gün, 15:42

Gələcəyimiz olan uşaqları rəqəmsal təhlükələrdən qorumalıyıq - DEPUTAT

Bu gün, 15:33

Azərbaycan dilində keyfiyyətli süni intellekt xidmətləri məhduddur - Ramid Namazov

Bu gün, 15:27

Qurban Qurbanov onları iştirak ərizəsinə salmadı

Bu gün, 15:23

Daşkənddə “Türk dünyasında mənəvi dirçəliş və informasiya təhlükəsizliyi” forumu keçirildi — FOTOLAR

Bu gün, 15:05

Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib

Bu gün, 15:02

Azərbaycan Hava Yolları 2026-cı ilin ilk yarısını müsbət nəticələrlə başa vurub

Bu gün, 14:57

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:49

Bu ilin ilk 6 ayında bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:40

Nigeriyada güclü fırtına 7 nəfərin ölümünə səbəb olub

Bu gün, 14:26

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 14:19

Azərbaycan XİN Cənubi Sudanı təbrik edib

Bu gün, 14:08

Əfsanəvi müğənni Bonni Tayler vəfat edib

Bu gün, 13:52

Samuxdakı qəzada həlak olanların FOTOSU

Bu gün, 13:37

İran Britaniyaya etiraz notası verdi

Bu gün, 13:24

Ucuz mənzil almaq istəyənlərə fürsət – Satış davam edir

Bu gün, 13:13

DİN: Sabunçuda 48 kiloqram narkotik müsadirə edilib

Bu gün, 12:55
Bütün xəbərlər