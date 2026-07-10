 Bakının bu ərazilərində 3 saat işıq kəsiləcək | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Cəmiyyət

Bakının bu ərazilərində 3 saat işıq kəsiləcək

Qafar Ağayev08:13 - Bu gün
Bakının bu ərazilərində 3 saat işıq kəsiləcək

Bu gün Bakının Zirə qəsəbəsi, Yasamal rayonu və Biləcəri qəsəbəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

Bu barədə 1news.az-a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, bu gün Zirə Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (ETSİ) ərazisində yerləşən Transformator Məntəqəsində (TM) iməclik işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar saat 09:00-dan 12:00-dək Zirə qəsəbəsi Seyid Əzim Şirvani, Ağamalıoğlu, Nadir Hüseynov küçələri, Yeni sahə yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.

Həmin tarixdə Yasamal Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) ərazisində TM-də aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar planlı fasilə saat 10:00-dan 13:00-dək Abdulla Şaiq, Əli bəy Hüseyzadə, Balababa Məcidov, Nabat Aşurbəyova, Mirzə Fətəli Axundzadə küçələrinin bəzi ərazilərini əhatə edəcək. Həmçinin Nizami RETSİ ərazisindəki TM-də görüləcək təmir-təftiş işləri zamanı eyni saatlarda Cəmşid Naxçivanski və Bəhruz Nuriyev küçələri gərginliksiz qalacaq. Suraxanı RETSİ-nə daxil olan Əmircan qəsəbəsində isə TM-də təmir işləri icra olunarkən Elxan Həsənov, Şəfəq ve Neftçi küçələrində enerjinin verilişində fasilə olacaq.

Biləcəri ETSİ ərazisində 110/35/6 kV-luq "ETK-4" yarımstansiyasında 2-ci Paylayıcı Qurğuda (PQ) yenidənqurma və təmir-təftiş işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar saat 10:00-dan 13:00-dək Binəqədi kəndi və ətrafında yerləşən yeni yaşayış massivləri, Biləcəri qəsəbəsi Məmmədoğulları, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, 10 May küçələri, eləcə də DSK yolu adlanan ərazinin bir hissəsində enerjinin verilişi dayandırılacaq.

Paylaş:
172

Aktual

Cəmiyyət

Azərbaycandaqulaqdibi üzrə epidemioloji vəziyyət sabitdir - RƏSMİ

Cəmiyyət

Kəlbəcərdə mina partlayışı olub

Cəmiyyət

Taxıl sahələrində bir qığılcım böyük fəlakətə səbəb ola bilər – FHN xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Siyasət

İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib

Cəmiyyət

Naxçıvanda avtobus yanıb

Universitet tələbələri investorlar qarşısında: “SABAH.academy” 6-cı “University Demo Day” tədbirini keçirib - FOTO

Azərbaycandaqulaqdibi üzrə epidemioloji vəziyyət sabitdir - RƏSMİ

Generala yüksək vəzifə verildi

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

İnsan ölümü ilə nəticələnən yol qəzasında barışıq cinayət məsuliyyətini aradan qaldırırmı? - Vəkildən AÇIQLAMA

Yasamalda 46 kq narkotik dövriyyədən çıxarılıb

Şuşaya dolu düşüb - FAKTİKİ HAVA

Bazar günü yağış yağacaq, 34 dərə isti olacaq - PROQNOZ

Son xəbərlər

Naxçıvanda avtobus yanıb

Bu gün, 15:07

Universitet tələbələri investorlar qarşısında: “SABAH.academy” 6-cı “University Demo Day” tədbirini keçirib - FOTO

Bu gün, 14:50

Azərbaycandaqulaqdibi üzrə epidemioloji vəziyyət sabitdir - RƏSMİ

Bu gün, 14:37

Generala yüksək vəzifə verildi

Bu gün, 14:35

Zubir Azərbaycan klublarının UEFA Avropa Liqasında 300-cü qolunu vurub

Bu gün, 14:23

TKTA xaricdə təhsil şirkətləri ilə bağlı müraciət yayıb

Bu gün, 14:21

Kəlbəcərdə mina partlayışı olub

Bu gün, 14:15

Yeni doğulan körpənin müraciəti “ASAN xidmət”də tarixə düşdü - FOTO

Bu gün, 14:13

Milli Məclisin növbəti iclası iyulun 13-də keçiriləcək

Bu gün, 14:11

Əhalinin gəlirləri artıb

Bu gün, 14:05

Taxıl sahələrində bir qığılcım böyük fəlakətə səbəb ola bilər – FHN xəbərdarlıq etdi - VİDEO

Bu gün, 13:45

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: Sabah havanın temperaturu 38 dərəcəyə yüksələcək

Bu gün, 13:29

Allahşükür Paşazadə Özbəkistanda ordenlə təltif olundu

Bu gün, 13:06

Tanınmış jurnalist TV-yə direktor təyin olundu

Bu gün, 13:03

İlham Əliyev Gürcüstana təbii qaz təchizatı barədə sazişi təsdiqləyib

Bu gün, 12:59

Birinci kurs tələbəsi vəfat etdi

Bu gün, 12:45

İspaniyada meşə yanğını: Ölənlər var

Bu gün, 12:33

"Qarabağ" Kamilo Duranın "Seltik"ə keçdiyini açıqlayıb

Bu gün, 12:21

Rusiyadan Ermənistana propan və gübrə Azərbaycandan tranzitlə göndərilir

Bu gün, 12:10

Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 10 %-dən çox artıb

Bu gün, 12:02
Bütün xəbərlər